Поскольку гарнитура Apple Vision Pro слишком дорога, чтобы привлечь широкий круг покупателей, Apple планирует выпустить более дешевую версию. Есть несколько способов сократить расходы на производство.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro стоит примерно $3500. Это слишком дорого для большинства людей.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro вскоре может быть доступна в более дешевой версии

Согласно информационному бюллетеню новостной компании Bloomberg от 13 октября, на который ссылается портал Techcrunch, Apple хочет вывести на рынок более дешевую и уменьшенную версию гарнитуры. Это должно произойти в следующем году. В новом устройстве будут некоторые изменение, призванные сократить расходы на производство устройства.

Чтобы снизить цену примерно до $2000, Apple, вероятно, откажется от чипа M2 и вместо этого будет полагаться на процессор с меньшей мощностью. По данным Bloomberg, это может быть чип A18 Pro.

Apple также могла бы использовать более дешевые материалы. Apple Vision Pro сделан в основном из алюминия и стекла, а в более дешевой версии может использоваться больше пластика.

А еще есть функция EyeSight, которая необязательна в устройстве. Если рядом находятся другие люди, гарнитура отображает либо глаза пользователя, либо анимацию. Анимация служит для того, чтобы сообщить присутствующим, что пользователь в данный момент находится в интерактивном режиме.

Что касается более совершенной версии гарнитуры, по данным информационного бюллетеня Bloomberg, выпуск Apple Vision Pro 2 запланирован на 2026 год. Новая высококачественная гарнитура в первую очередь предназначена для оснащения более быстрым чипсетом и обеспечения еще более высокой производительности, чем текущая модель.

Сообщается, что Apple видит необходимость в оптимизации еще в одном подразделении. Судя по всему, в настоящее время разрабатывается устройство с экраном, подобным iPad, с помощью которого пользователи смогут смотреть телевизор, использовать приложения и совершать звонки через FaceTime.