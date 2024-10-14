Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro стоит примерно $3500. Это слишком дорого для большинства людей.
Согласно информационному бюллетеню новостной компании Bloomberg от 13 октября, на который ссылается портал Techcrunch, Apple хочет вывести на рынок более дешевую и уменьшенную версию гарнитуры. Это должно произойти в следующем году. В новом устройстве будут некоторые изменение, призванные сократить расходы на производство устройства.
Чтобы снизить цену примерно до $2000, Apple, вероятно, откажется от чипа M2 и вместо этого будет полагаться на процессор с меньшей мощностью. По данным Bloomberg, это может быть чип A18 Pro.
Apple также могла бы использовать более дешевые материалы. Apple Vision Pro сделан в основном из алюминия и стекла, а в более дешевой версии может использоваться больше пластика.
А еще есть функция EyeSight, которая необязательна в устройстве. Если рядом находятся другие люди, гарнитура отображает либо глаза пользователя, либо анимацию. Анимация служит для того, чтобы сообщить присутствующим, что пользователь в данный момент находится в интерактивном режиме.
Что касается более совершенной версии гарнитуры, по данным информационного бюллетеня Bloomberg, выпуск Apple Vision Pro 2 запланирован на 2026 год. Новая высококачественная гарнитура в первую очередь предназначена для оснащения более быстрым чипсетом и обеспечения еще более высокой производительности, чем текущая модель.
Сообщается, что Apple видит необходимость в оптимизации еще в одном подразделении. Судя по всему, в настоящее время разрабатывается устройство с экраном, подобным iPad, с помощью которого пользователи смогут смотреть телевизор, использовать приложения и совершать звонки через FaceTime.