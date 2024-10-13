12 октября стало известно, что в результате израильских ударов по Ливану ранены миротворцы ООН.

40 стран, участвующих в миротворческой миссии в Ливане (UNIFIL, ЮНИФИЛ), осудили атаку Израиля на солдат этой миссии. В заявлении подчеркнуто, что основной целью международных сил является обеспечение стабильности и прочного мира на юге Ливана.







Страны-участницы миссии UNIFIL, в том числе постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Франция и Великобритания, подчеркивают, что миссия соответствует резолюциям СБ ООН.







"Мы считаем, что роль UNIFIL имеет решающее значение в свете обостряющейся ситуации в регионе. Поэтому мы решительно осуждаем нападения на позиции миротворцев", — говорится в документе.

Сообщается, что подобные действия должны быть немедленно прекращены и должным образом расследованы. Страны-участницы миссии призывают стороны конфликта уважать присутствие миротворцев. Необходимо выполнять обязательства гарантировать их безопасность в любое время, чтобы международные силы могли продолжать посредничество, поддержку мира и стабильности в Ливане и во всем регионе.

Необходимо соблюдать международное право, в частности Устав ООН, а также соответствующие резолюции СБ ООН. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападения на миротворцев.



"Миротворцев должны защищать все стороны конфликта, и то, что произошло, очевидно, заслуживает осуждения", — сказал он.

Он также выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Ливане. Французское агентство печати (AFP) напоминает, что за последние 48 часов (по данным на 13 октября) получили ранения пять солдат UNIFIL. ООН обвиняет израильских солдат в «неоднократных» и «преднамеренных» обстрелах позиций международных миротворцев на юге Ливана. ООН также предостерегает от эскалации конфликта, в котором израильская армия воюет с союзниками Ирана — "Хезболлой" и палестинским "Хамасом".

Временные силы UNIFIL действуют в Ливане с 1978 года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности. В настоящее время миссия насчитывает около 10 000 солдат и 800 гражданских лиц из 50 стран. Цель миссии — следить за ситуацией на израильско-ливанской границе и поддерживать стабильность в регионе.