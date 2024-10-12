Один из самых популярных доменов верхнего уровня для стартапов в технологической отрасли вскоре может уйти в историю.

Веб-адрес, заканчивающийся «.io», стал общепринятым для многих стартапов, особенно в технологическом секторе. Теперь политическое решение может означать, что миллионы веб-адресов с этим доменом больше не будут доступны.





Большинство людей, вероятно, знают домен «io». Известные представители, отдающие ему предпочтения, — Github или инди-игровая платформа Itch.io. Не совсем понятно, почему «io» так популярен в индустрии — хотя аббревиатура также расшифровывается как «Input/Output», что могло быть мотивацией его использовать.

Это «домен верхнего уровня с кодом страны» (ccTLD) для британского атолла «Британская территория в Индийском океане», точно так же, как «.ru» используется для России и «.de» для Германии.

Британское правительство сейчас передает этот архипелаг Маврикию. Это означает, что после подписания соответствующих документов «Британская территория в Индийском океане» перестаёт существовать. Как пишет цифровой аналитик Гарат Эдвардс, пока неясно, что будет дальше с доменным именем.

Два органа принимают решения о доменах. Международная организация по стандартизации (ISO) хранит домены всех стран. Как только страна больше не существует, домен страны «io» следует удалить из их спецификаций.

«Администрация адресного пространства Интернет» (IANA) управляет пространствами IP-адресов, доменами верхнего уровня. Как только домен страны больше не будет там указан, URL-адрес также может исчезнуть. Однако из-за популярности домена неясно, действительно ли от него так просто откажутся.

Историческим примером такого случая является домен Советского Союза «.su». IANA планировала прекратить использования подобных доменов. Однако они продолжают действовать и по сей день.