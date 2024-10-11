Boom Supersonic провела испытательные полеты преемника «Конкорда» - XB-1. Также были проверена аэродинамика.

Boom Supersonic хочет выпустить на рынок преемника легендарного «Конкорда». В будущем пассажиры снова смогут путешествовать на сверхзвуковом самолете. Но до этого еще предстоит пройти долгий путь.

Фото: Boom Supersonic В настоящее время компания все еще занята испытательными полетами. Меньшую модель отправляют в воздух для проверки аэродинамики, летных качеств и устойчивости конструкции.

Несколько дней назад состоялся пятый полет демонстратора самолета XB-1. Boom Supersonic опубликовала 8 октября видеоролики, демонстрирующие испытательный полет. Помимо прочего, была опробована уборка шасси сразу после взлета.



Самолет пробыл в воздухе 50 минут. На высоте 5425 метров он достиг скорости 0,69 Маха. Это около 852 км/ч — новый рекорд для XB-1.

Чтобы превысить скорость звука, необходимы стресс-тесты, которые также проводились во время последнего испытательного полета.

Для этого на самолете используется так называемая система FES. Она активировалась на скорости 0,6 Маха, вызывая структурные вибрации. Таким образом, можно проверить устойчивость и поведение конструкции без необходимости достижения предельных нагрузок на экстремальных скоростях.

Потребуется еще пять испытательных полетов на скорости ниже звукового барьера, прежде чем демонстратор самолета XB-1 сможет преодолеть звуковой барьер. Он должен сделать это до конца года.