Видеозвонки негативно влияют на рабочий процесс и на общение в целом. Так говорят ученые, исследующие влияние цифровых технологий на людей. Эксперты приводят доказательства своего утверждения в новом исследовании.

Несколько лет назад коронавирус свирепствовал во всём мире. Школы и университеты закрывались. Школьники и студенты обучались онлайн дома. Компании отправляли своих сотрудников работать на удалёнку. Встречи проходили онлайн. Друзья общались по вечерам через видеочат. Онлайн-встречи внезапно стали ключевым элементом межличностного общения.



Сейчас пандемия пошла на убыль. Видеоконференции не исчезли, особенно в профессиональном контексте. Но остается ощущение, что онлайн-встречи проходят в более напряженной обстановке, чем разговоры с глазу на глаз.

Это явление часто называют «усталостью от Zoom», по названию лидера рынка в бизнес-секторе. На международном уровне с начала пандемии проводятся интенсивные исследования по этому вопросу. Компания Zoom Communications видит себя лидером мирового рынка видеоконференцсвязи. Только с декабря 2019 года по март 2020 года количество пользователей выросло с 10 миллионов до 200 миллионов в месяц. Microsoft Teams также было одним из самых популярных приложений в пандемию: количество ежедневных активных пользователей в 2020 году выросло почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Увеличение числа ежедневных активных пользователей продолжалось и в последующие годы. В 2022 году число ежедневных активных пользователей Microsoft Teams во всем мире составило около 270 миллионов.

Предыдущие исследования по этой теме основаны почти исключительно на опросах – например, студентов или сотрудников компаний. Новое исследование по этому вопросу представили ученые Технического университета Граца. Они впервые смогли доказать усталость пользователей с помощью нейрофизиологических, то есть объективных измерений.

Они изучили мозг и сердце испытуемых. В первом случае для записи мозговых волн использовалась электроэнцефалография. Электрокардиография предоставила данные о сердечной деятельности. По мере того, как люди двигаются в течение дня, у здоровых испытуемых временные интервалы между ударами сердца меняются, чтобы удовлетворить различные потребности организма в снабжении — вариабельность сердечного ритма увеличивается. Когда мозг и тело утомляются, вариабельность сердечного ритма меняется.

Для сбора данных студентов оснастили датчиками на голове и груди и заставили их прослушать 50-минутную лекцию. В одном случае по видеосвязи, в другом – на очных занятиях. На видеолекции люди быстрее уставали. Эти данные соответствовали отчетам испытуемых об их энергетических затратах.

Результаты чрезвычайно актуальны, учитывая растущее число пользователей Zoom, Microsoft Teams, Skype и других приложений по всему миру. Миллиарды людей используют видеоконференции для общения, поэтому важно знать последствия.

Но что именно утомляет людей, когда они обмениваются идеями по видео? С одной стороны, видеозвонки всегда предполагают определенную задержку общения. Даже если техническая передача сказанного длится лишь доли секунды, этого достаточно, чтобы нарушить автоматизированные мозговые процессы.

Невербальные сигналы – жесты и мимика – не полностью передаются через экраны. И мозгу приходится прилагать усилия, чтобы выделить недостающую информацию из других сигналов.