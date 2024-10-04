Подводная лодка Тип 041 имела новый вариант привода с микроядерным реактором.

Китайская подводная лодка, затонувшая недалеко от Ухани, по-прежнему порождает много версий о новой разработке Китая. Была ли это субмарина лодкой нового класса? Или это было судно для экспериментов? И почему она находилась в доке для обычных подводных лодок, если на борту якобы был ядерный реактор?

Напомним, согласно Википедии, субмарины Тип 041, также известные как тип 039A/B/C/D — серия дизель-электрических подводных лодок ВМС КНР.







Власти, как обычно, не дали комментарии по поводу случившейся аварии. Известно, что подводная лодка затонула во время строительства на верфи в Ухане. Как сообщает Wall Street Journal, инцидент произошел в мае или июне этого года. Китай официально не прокомментировал публикацию издания.

Сообщается, что власти КНР пытались скрыть инцидент. Подводная лодка, вероятно, перевозила ядерное топливо, когда затонула, но официальные лица США заявили, что не обнаружили никаких следов радиации при обследовании воды и окружающей территории. Также неизвестно, есть ли погибшие в результате аварии.

Подводная лодка, получившая название Тип 041 (класс «Чжоу») находилась на верфи Учан в Ухане, где шли последние приготовления перед отплытием. Обычно на этой верфи строят только неатомные подводные лодки, поэтому долгое время было неясно, является ли Тип 041 вообще атомной подводной лодкой. Однако Министерство обороны США предполагает, что субмарина была именно атомной лодкой.

Класс «Чжоу» примечателен характерным судовым рулем Х-образной формы. Это решение предназначено для улучшения маневренности, а также эффективности и безопасности лодки. Кроме того, форма кормы (задняя часть корпуса субмарины) призвана снизить акустическую заметность подводной лодки, что затрудняет ее обнаружение.

Этот класс также значительно меньше обычных атомных подводных лодок, водоизмещение которых в подводном положении составляет от 6000 до 10 000 тонн воды. Для класса «Чжоу» соответствующий показатель должен составлять всего от 2000 до 4000 тонн. Это также способствует лучшей маневренности.



До сих пор предполагалось, что Тип 041 — атомная подводная лодка. Однако верфь в Ухане обычно строит только неатомные подводные лодки.

Теперь новая информация позволяет предположить, что лодки класса «Чжоу» имели необычную гибридную двигательную установку. Помимо обычного привода, они должны иметь еще и небольшой реактор. Издание Washington Times утверждает, что узнала об этом от аналитиков Пентагона.

Атомные подводные лодки имеют теоретически неограниченную дальность действия и могут оставаться под водой до тех пор, пока на борту хватит провизии. Но они большие, дорогие и строятся долго.

Подводные лодки с обычными энергетическими установками и даже современными воздухонезависимыми энергетическими установками (AIP) имеют ограниченное время погружения. Им приходится всплывать через несколько дней или недель, чтобы заправиться дизельным топливом или зарядить аккумуляторы.



Несмотря на наличие на борту ядерного реактора, субмарины класса «Чжоу» считаются значительно меньшими, чем обычные атомные подводные лодки, поэтому ранее их называли мини-атомными подводными лодками. На основе спутниковых снимков можно предположить, что Тип 041 всего на 10% длиннее китайской лодки 039A (77,6 метра) (это современная подводная лодка с двигателем AIP). Для сравнения: современная китайская атомная подводная лодка Тип 093В имеет длину 110 метров.

Как именно работает гибридный привод, неизвестно. В настоящее время предполагается, что основой служит система AIP. AIP — это, по сути, гибридный привод. Если подводная лодка движется в надводном положении, используется дизельный двигатель. Одновременно он заряжает аккумуляторы. Под водой энергия аккумуляторов используется для электропривода.

Чтобы заряжать аккумуляторы во время длительных погружений, запасенный в подводной лодке кислород подается в дизель-генератор, часто в жидкой форме. Если он израсходован, подлодке приходится всплыть для подачи воздуха в дизель-генератор.

Именно здесь в игру вступает микроядерный реактор на борту лодки. Он может заряжать аккумуляторы без использования дизельного генератора. Кроме того, подводная лодка может плыть, когда кончился дизель – хотя бы медленно. Поскольку это микроядерный реактор, он, вероятно, заряжает батареи гораздо медленнее, чем на обычных атомных подводных лодках. Обычно на их борту имеется не один, а два реактора.

Сочетание AIP с ядерной установкой и мощных батарей может сделать лодки класса «Чжоу» особенно тихими и труднообнаружимыми ударной подводной лодкой противника. Такие лодки эффективны на мелководье Южно-Китайского моря и в Тайваньском проливе.

Остается неясным, насколько авария повлияет на планы Китая по разработке этого двигателя. Предположительно, подводная лодка должна была испытать новый привод, чтобы его можно было усовершенствовать и в дальнейшем устанавливать на другие подлодки.

Если Тип 041 не удастся поднять достаточно быстро, вполне возможно, что Китай модернизирует одну из своих 20 подводных лодок класса 039A, установив AIP. Много лет назад ходили слухи о том, что Китай работает над новым гибридным двигателем для модернизации старых подводных лодок.