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kosmos_news
В середине октября комету Tsuchinshan-ATLAS можно будет увидеть невооруженным глазом
Комета пройдет мимо Земли, а затем еще несколько дней будет видна невооруженным глазом.

Tsuchinshan-ATLAS или сокращенно C/2023 A3 — это название кометы, которая будет видна невооруженным глазом через несколько дней в октябре. Её светящийся хвост можно будет увидеть в течение нескольких дней, начиная с 11 октября 2024 года. Небесное тело было обнаружено в 2023 году и сейчас на некотором расстоянии проходит мимо Земли.
Через несколько дней можно будет увидеть комету C/2023 A3 – если погода будет благоприятствовать
Кстати, кометы и астероиды определяют следующим образом: они представляют собой небольшие небесные тела и имеют каменистую поверхность. Их размеры примерно одинаковы и колеблются от нескольких сотен метров до десятков километров. Однако кометы состоят в основном из воды, пыли, замороженных газов и льда. Астероиды же состоят из твердой породы с примесями металлов и соединений углерода.

По данным астрономов, комета пройдет мимо Земли на расстоянии около 70 миллионов километров и создаст настоящее небесное зрелище. Для сравнения: это примерно половина расстояния от Земли до Солнца. Лучший период наблюдений — с 12 по 14 октября. 13 октября комета достигнет ближайшей к Земле точки.

Размер твердого ядра кометы составляет от одного до двух километров. По данным издания FR, Tsuchinshan-ATLAS движется со скоростью 56 000 километров в час. Первоначально комета пришла из облака Оорта. Это название региона на краю нашей солнечной системы. 

Комета состоит из значительной части летучих веществ, таких как лед, вода и другие газы. По мере приближения к Солнцу эта часть всё больше испаряется и образует паровую оболочку. В то же время солнечный ветер, состоящий из множества крошечных заряженных частиц, ударяется об эту паровую оболочку и меняет ее форму. Когда солнечный свет падает на это облако, то светящаяся полоса принимает вид так называемого "хвоста кометы".

#космос #астрономия #кометы
Источник: fr.de
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