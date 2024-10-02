После этой истории Ferrari, возможно, немного улучшит защиту от угона своих дорогих автомобилей.

Наушники AirPods стоимостью около $150, по-видимому, имеют значительно лучшую защиту от кражи, чем Ferrari 812 GTS, который стоит около полумиллиона долларов. Вор из США усвоил этот урок на собственном горьком опыте. Об этой истории 1 октября пишет портал Futurezone.







Злоумышленник угнал дорогую спортивную машину в Гринвиче, штат Коннектикут, и скрылся на ней. Когда владелец Ferrari заметил кражу, он вспомнил, что оставил в машине свои AirPods.

Используя сеть Apple Find-my, он смог найти наушники и, следовательно, свой украденный Ferrari. Полиция выехала на место нахождения автомобиля и обнаружила его на заправочной станции.

Когда полицейские приблизились к Ferrari, подозреваемый выпрыгнул из автомобиля и убежал. Он оставил свой iPhone в угнанной машине.

Личность подозреваемого была установлена с помощью мобильного телефона Apple. Очевидно, что этот человек мог быть причастен к угону автомобиля. Неизвестно, использовала ли полиция технические средства для разблокировки iPhone подозреваемого.

В любом случае, для владельца Ferrari всё окончилось хорошо. Ему вернули не только дорогую спортивную машину, но и наушники AirPods. Вору теперь грозит суровое наказание, поскольку он уже совершил ранее несколько преступлений.