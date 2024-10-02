Есть признаки того, что Android 16 может быть выпущена на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Это может сыграть на руку самой Google, пользователям и разработчикам Android.

Google выпускает новую версию Android каждый год. Обычно это происходит в конце лета или осенью. Например, Android 14 был выпущен в октябре 2023 года, а Android 13 — в августе 2022 года.

Android 16 может выйти раньше, чем ожидалось. Фото: JarTee/Shutterstock

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Android 16 может появиться уже во втором квартале 2025 года, что значительно раньше, чем ожидалось.

В начале года Google перешла на новую модель развития, так называемую «магистральную» модель. Специалисты работают над одной основной темой, что делает разработку более быстрой и гибкой. Эта новая политика в разработке продуктов может гарантировать, что большое обновление выйдет раньше в следующем году.

Эксперты Android Authority также нашли дополнительную информацию в документе определения совместимости (CDD) с Android 15. Аббревиатура «25Q2» упоминается там как следующий крупный выпуск Android, что может означать второй квартал 2025 года.

Есть также некоторые комментарии разработчиков в Android Open Source Project (AOSP), которые подтверждают это предположение. Добавление патча, реализующего изменение API в стеке Bluetooth, перенесено с 4 квартала на 2 квартал.

Это говорит о том, что «25Q2» — обновление Android 16, а не QPR (Quarterly Platform Release, ежеквартальное промежуточное обновление операционной системы). Ранее Google взяла на себя обязательство перед разработчиками не вносить каких-либо существенных системных изменений в QPR.

Кроме того, источник подтвердил Android Authority, что следующее крупное обновление SDK (пакет средств разработки ПО) запланировано на 2 квартал.

Преимущество обновления во втором квартале следующего года будет заключаться в том, что новые смартфоны Pixel смогут выйти на рынок одновременно с последней версией Android. На данный момент эта информация основана на предположениях. Пока Google еще не объявила официальную дату выпуска Android 16.