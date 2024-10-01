Замаскированный электромобиль был замечен на шоссе. Его появление порождает различные спекуляции.

Электромобиль Tesla, покрытый маскировочной пленкой, был обнаружен на шоссе в Калифорнии. Аккаунт Tesla Newswire (@TeslaNewswire) на платформе X опубликовал соответствующие фото и видео 28 сентября. Новый прототип был снят внешними камерами другого автомобиля Tesla. Даже если маскировочная плёнка (классический камуфляж для прототипов под названием Erlkönig) призван искажать вид линий и формы машины, базовый дизайн кажется очень знакомым. Так называемый автомобильный камуфляж призван запутать журналистов и конкурентов, не дать разглядеть ни дизайн, ни технические аспекты прототипов.

Недавно обнаруженный прототип Tesla

Прототип явно напоминает Model 3. Некоторые элементы, очевидно, взяты из варианта Highland, обновленного в прошлом году. Другие элементы сильно напоминают оригинальную Model 3.







Дискуссии о том, как будет выглядеть прототип, вызывают бурные спекуляции по поводу новой модели Tesla. Эти слухи подкрепляются анонсированным мероприятием Tesla, которое состоится на следующей неделе.

Хотя мероприятие 10 октября будет посвящено презентации долгожданного роботакси Tesla, вполне возможно, что производитель электромобилей воспользуется этим событием, чтобы показать новый или обновлённый автомобиль.

Хотя это кажется маловероятным, ходят слухи о том, что это может быть более дешевый вариант Model 2. Можно было бы предположить, что новый электромобиль будет доступен по более низкой цене благодаря отказу от дорогой комплектации.