1 октября онлайн-игры и онлайн-сервисы недоступны. PSN борется с глобальным сбоем в работе.

Система PlayStation Network (PSN) в настоящее время полностью отключена по всему миру. PSN — сервис для проведения бесплатных сетевых многопользовательских игр.







«У вас могут возникнуть трудности с доступом к играм, приложениям или сетевым функциям. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее. Спасибо за ваше терпение».

Это уведомление в настоящее время находится на странице PlayStation Network.



Невозможно получить доступ к управлению учетной записью, онлайн-сервисам и PlayStation Store. Играть в игры для PS4 и PS5, которые требуют постоянного подключения к интернету, в настоящее время невозможно.

Трансляция игр также осуществляется в автономном режиме. Как долго продлится сбой и почему невозможно связаться с PlayStation Network, пока неясно.

Текущий статус PSN. Скриншот с сайта PlayStation Network

Сбой в системе продолжается с раннего утра 1 октября. Хотя для геймеров в Европе эта проблема не является очень серьезной, но сбой сильно ударит по геймерам в США и Южной Америке, а также по пользователям из некоторых стран Азии.

Отключение там совпадает с игровым прайм-таймом вечером или ночью (так называемое «основное время», т. е. время, когда играет больше всего геймеров). В США, например, сбои начались вскоре после 8 часов вечера по местному времени.