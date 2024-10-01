Британский регулирующий орган дал зеленый свет многочисленным сделкам между крупными технологическими компаниями и стартапами в области искусственного интеллекта.

Почти ровно год назад было объявлено, что Amazon хочет инвестировать четыре миллиарда долларов в американский стартап Anthropic. Британский регулирующий орган «Управление по конкуренции и рынкам» (CMA) проверил инвестиции, чтобы убедиться, что они не вызывают каких-либо проблем с конкуренцией. Результат: теперь инвестиции в ИИ-стартап одобрены.







Подобные решения со стороны органов по надзору за конкуренцией и рынком встречаются всё чаще по мере увеличения инвестиций в стартапы в области ИИ. Bloomberg пишет, что CMA расследует инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта в Кремниевой долине, поскольку их можно использовать как способ повлиять на будущее индустрии ИИ.

Речь идет о рыночной доле и продажах соответствующего стартапа внутри страны — если доля слишком велика, инвестиции таких технологических гигантов, как Amazon, могут оказать существенное влияние на рыночную власть и конкуренцию. Однако, по мнению CMA, сделка Amazon-Anthropic на четыре миллиарда долларов не соответствовала критериям слияния. Предложение Anthropic в Великобритании недостаточно велико, поэтому инвестиция была одобрена.

Amazon, похоже, делает большую ставку на конкурента OpenAI — стартап Anthropic: онлайн-гигант уже дважды инвестировал в него. Только в марте 2024 года в разработчика ИИ было вложено $2,75 млрд. Частью соглашения является то, что Anthropic должна использовать центры обработки данных Amazon Web Services для некоторых своих операций. Стартап также взял на себя обязательство использовать компьютерные чипы Amazon, изготовленные по индивидуальному заказу.

Но в дело вмешалась не только британская CMA. Регулятор США «Федеральная торговая комиссия» (FTC) также расследует инвестиции Amazon в Anthropic. Регулятор просил Amazon предоставить информацию и документы, имеющие отношение к расследованию.

В принципе, Федеральная торговая комиссия сейчас рассматривает различные сделки, в рамках которых крупные технологические компании, такие как Amazon, Alphabet и Microsoft, вступают в партнерские отношения с ведущими разработчиками искусственного интеллекта.

Помимо расследования Amazon-Anthropic, которое сейчас завершено, есть и другие дела, исход которых еще окончательно не ясен. Речь идет об инвестициях Google в Anthropic и сделке Microsoft с OpenAI.





