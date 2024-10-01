Запуск уже запланирован на 2026 год. Возможно, это будет главный конкурент ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Relativity Space прославилась запуском ракеты Terran 1, которая в основном была построена с использованием 3D-печати. С момента запуска прошло больше года, и теперь компания работает над гораздо более крупной несущей системой Terran R. Об этом 30 сентября сообщает портал Space24 (space24.pl).

Визуализация запуска ракеты Terran R. Фото: Relativity Space

В марте 2023 года была запущена ракета Terran 1, части которой были изготовлены с помощью 3D-печати. Миссия полностью провалилась. После отделения ступени и запуска двигателя Aeon Vacuum диспетчеры отметили замедление полета Terran 1 и заявили о неисправности верхнего сегмента ракеты.

Relativity Space заявила, что в ходе испытаний было достигнуто несколько этапов, таких как разделение ступеней или прохождение точки, где на ракету действует максимальное динамическое давление. Вскоре после этого компания объявила, что отказывается от проекта и сосредоточивает свое внимание и ресурсы на разработке более тяжелой ракеты — Terran R.

Проект ракеты Terran R был анонсирован в 2021 году. Изначально компания планировала повторно использовать не только нижнюю ступень (около 20 раз), но и верхнюю ступень. От последней идеи в конечном итоге отказались.

Еще одно отличие от первоначальной идеи – увеличение грузоподъемности. Первоначально ракета должна была быть способна вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) до 20 тонн полезной нагрузки. Текущие планы предусматривают перевозку на НОО 23,5 тонны с возможностью вертикальной посадки и повторного использования первой ступени и до 33,5 тонны в версии без повторного использования.

По мере увеличения полезной нагрузки менялись также размеры и количество двигателей Aeon R в нижнем сегменте ракеты. По информации производителя, Terran R будет иметь длину около 82 м и диаметр почти 5,5 м. Первая ступень будет содержать 13 приводных агрегатов вместо 7, как планировалось изначально.

Двигатель Aeon R. Фото: Relativity Space

Анонсируя проект ракеты Terran R, компания Relativity Space заявила, что конструкция будет основана в основном на 3D-печати. В 2021 году даже было объявлено, что это будет «полностью напечатанная на 3D-принтере ракета-носитель». В этом плане тоже многое изменилось.

Тим Эллис, владелец Relativity Space, заявил в интервью ArsTechnica, что компания столкнулась с серьезными проблемами при производстве качественных и долговечных элементов с помощью 3D-печати. Эллис далее добавил, что он больше не может с полной уверенностью подтвердить, что ракета на 90% будет изготовлена с помощью 3D-печати.

Relativity Space опубликовала на платформе X фотографии, показывающей головной обтекатель будущей системы запуска (часть конструкции ракеты-носителя, предназначенная для защиты полезной нагрузки).

Эксперты заметили, что показанный обтекатель не американский, а европейский. Сама фотография сделана не в США, а в Европе — вероятно, в Эммене, на заводе швейцарской компании Beyond Gravity.

Beyond Gravity производит обтекатели для европейской ракеты Ariane 6. Вероятно, на фото показаны элементы именно этой стартовой системы, а не Terran R.

Эрик Бергер из ArsTechnica далее отметил, что «у основания кожуха есть большая белая доска, закрывающая знак, который, очевидно, показывает, что это оборудование было построено для европейской ракеты Ariane 6». На сходство указывает и одинаковый диаметр ракет Ariane 6 и Terran R. Обтекатель мог быть построен еще несколько месяцев назад.

Если информация в будущем официально подтвердится, использование стороннего поставщика значительно увеличит стоимость проекта и, возможно, отодвинет дату запуска. С другой стороны, Relativity Space добилась значительного прогресса, то есть провела большое количество испытаний двигателей и продолжила строительство статической испытательной платформы.

Несмотря на изменение конструкции, Terran R по-прежнему выглядит хорошей системой запуска, способной составить конкуренцию Falcon 9. Конечно, ракета SpaceX — это проверенная техника, но спрос на ракеты этого класса высок. Со временем Relativity Space придется конкурировать с ракетами Neutron от Rocket Lab, New Glenn от Blue Origin или недавно анонсированной индийской ракетой-носителем следующего поколения NGLV.

Согласно информации, представленной на сайте, первый запуск должен состояться в 2026 году (первоначально планировалось на 2024 год). Испытание покажет, насколько конкурентоспособной будет ракета Terran R.