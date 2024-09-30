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kosmos_news
Китай представил новые скафандры, которые будут использовать на Луне
Китай представил новые скафандры, которые будут использоваться тайконавтами во время полетов на Луну. На презентации присутствовали Чжай Чжиган и Ван Япин, у которой есть шанс стать первой женщиной, побывавшей на Луне.

28 сентября Китайское космическое агентство (CMSA), отвечающее за программу пилотируемых космических полетов, представило новые скафандры, которые будут носить китайские астронавты (тайконавты) во время миссии по высадке на Луну. В рамках мероприятия также был выпущен рекламный видеоролик, в котором показан как внешний вид, так и ключевые возможности снаряжения. В таких скафандрах должен быть рюкзак на спине, в который помещается снаряжение.
Фото: Китайское космическое агентство
Моделями во время презентации выступили тайконавты – Чжай Чжиган и Ван Япин, капитан ВВС Народно-освободительной армии Китая, которая в 2013 году стала второй женщиной в КНР, сумевшей полететь в космос (миссия "Шэньчжоу-10"). Теперь у Ван Япин есть шанс стать первой женщиной в истории, посетившей Луну.

Все зависит от точной даты первой пилотируемой миссии Поднебесной, которая предполагает высадку на естественный спутник Земли. Представленные скафандры – часть подготовки к этому историческому моменту. Текущие планы предусматривают, что миссия должна завершиться к 2030 году, то есть в ближайшие несколько лет.

Вышеупомянутые скафандры для тайконавтов созданы с учетом экстремальных температур на Луне, радиации и предназначены для защиты от лунной пыли. В CMSA подчеркнули, что костюм обеспечит физическую гибкость, необходимую для выполнения задач на поверхности Луны.

Снаряжение также включает, среди прочего, панорамный шлем со встроенной камерой ближнего и дальнего действия и многофункциональный встроенный пульт управления на груди. На скафандре присутствуют элементы культуры Поднебесной. В CMSA добавили, что общий дизайн снаряжения должен был напоминать стиль традиционных китайских доспехов.

Презентация скафандра привлекла международное внимание. Илон Маск заявил, что в Америке Федеральное управление гражданской авиации препятствует развитию космической отрасли из-за бюрократии. С этим трудно не согласиться, учитывая реализацию космической программы Поднебесной по сравнению с США.

В рамках первой пилотируемой лунной миссии Китай планирует отправить на Луну двух тайконавтов, которые проведут на её поверхности до шести часов. В 2026 и 2028 годах будут осуществлены беспилотные миссии "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", предполагающие высадку специальных зондов на Южный полюс Луны. Их целью будет исследование ресурсов и проверка их использования для создания постоянной базы, которая будет построена в сотрудничестве с Россией (проект ILRS).
Фото: НАСА
В то же время Соединенные Штаты и их союзники реализуют программу "Артемида", целью которой является восстановление человеческого присутствия на Луне, включая строительство самоподдерживающейся базы. Согласно американской программе, астронавты должны высадиться на естественном спутнике Земли не ранее конца 2026 года. Однако все указывает на то, что реализация программы "Артемида" все равно будет испытывать значительные задержки.

Что касается Европы, то Европейское космическое агентство (ЕКА) тоже хочет разработать новые космические скафандры. Организация пишет, что в настоящее время идет поиск европейского дизайна для будущего снаряжения.

ЕКА хочет использовать скафандры для посещения Луны, Марса и, возможно, других планет. Для этого костюмы должны не только хорошо выглядеть, но и быть прочными. ЕКА отмечает, что на Луне ночь может длиться до 14 земных дней, а температура опускается до -170 градусов по Цельсию.

Кроме того, астронавты на Луне и Марсе подвергаются опасному излучению, от которого их должен защищать скафандр. Луна, например, не имеет магнитного поля, а это значит, что космические лучи могут беспрепятственно достигать посетителей с Земли.

До сих пор стандартом был скафандр НАСА для выхода в открытый космос, который можно увидеть на большинстве изображений астронавтов. Тем не менее, ЕКА хочет придать космическим путешественникам индивидуальность, чтобы люди могли сразу узнавать европейских астронавтов.

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что космическая гонка мировых держав вновь набирает обороты. И Соединенные Штаты, и Европа, и Китай стремятся к Южному полюсу Луны, региону, который считается богатым природными ресурсами, в первую очередь водой в форме льда. Недавний прогресс Китая беспокоит не только НАСА, но и Пентагон, который внимательно следит за его деятельностью.


#китай #космос #луна #скафандры
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