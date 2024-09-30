Несколько дней назад два космонавта из России установили новый рекорд пребывания на борту МКС. Редакция BBC выяснила, как организм человека реагирует на столь длительное пребывание в космосе.

23 сентября 2024 года российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись на Землю после 374 дней пребывания на борту МКС. Это новый рекорд по продолжительности пребывания на станции. Но долгое пребывание в космосе также означает длительное воздействие окружающей среды, которая может навсегда изменить организм.

Фото: НАСА

Валерий Поляков, проведший в космосе 437 дней (в то время еще на борту космической станции «Мир»), является бесспорным рекордсменом. Фрэнк Рубио пробыл в космосе чуть меньше, но все же очень длительное время: 371 день.

BBC описывает в статье за 25 сентября, насколько сильно тело теряет вес в космосе. Мышечная масса может уменьшиться на 20 процентов всего за две недели в космосе. В течение трех-шести месяцев потеря веса может возрасти до 30 процентов. Кости также деминерализуются, поэтому космонавты теряют от одного до двух процентов костной массы в месяц. Шесть месяцев пребывания в космосе могут означать потерю десяти процентов, поэтому космонавты после такого путешествия более подвержены переломам костей. Организму требуется четыре года, чтобы восстановить эту костную массу.

Согласно исследованию, несмотря на специальную диету, астронавт Скотт Келли потерял семь процентов своего веса за 340 дней. Кроме того, по данным BBC, исследователи обнаружили, что микрофлора кишечника Скотта Келли значительно изменилась. Келли подробно рассказал о своих переживаниях и физических изменениях – и объяснил, как он справился с отсутствием гравитации.

По его словам, отсутствие гравитации влияет даже на зрение. На Земле гравитация способствует перемещению крови вниз по нашему телу, в то время как сердце накачивает кровь. В космосе кровь может скапливаться за глазом и вокруг зрительного нерва, что приводит к снижению резкости и структурным изменениям. В зависимости от продолжительности пребывания некоторые из этих эффектов обратимы.

Любой, кто подвергся воздействию космического излучения, также может столкнуться с проблемами со зрением. Хотя на космическом корабле есть специальные защитные конструкции на иллюминаторах, астронавты на МКС неоднократно сообщали о вспышках света в глазах, когда космические лучи поражают сетчатку и зрительные нервы.

По данным BBC, первоначально ученые не обнаружили существенных изменений в когнитивных способностях астронавта Келли. Но через некоторое время ситуация изменилась. В статье говорится:

«Однако исследователи обнаружили, что скорость и точность когнитивных функций Келли снизились примерно через шесть месяцев после его возвращения на Землю. Возможно, потому, что его мозг привык к гравитации Земли и совершенно другому образу жизни дома».

У российского космонавта были обнаружены более серьезные последствия для мозга после 169-дневного путешествия и возвращения в 2014 году. Изменились нейронные связи в областях мозга, отвечающих за моторику, и в вестибулярной коре (ориентация, равновесие и восприятие собственного движения).

Скотт Келли также заметил повышенную чувствительность кожи через несколько дней после приземления. На коже образовались высыпания.

Как и глаза, ДНК также подвергается воздействию радиации. Проще говоря, так называемые теломеры защищают концы нитей ДНК и обычно уменьшаются в размерах с возрастом. Однако во время миссии у астронавтов были обнаружены значительно более длинные теломеры. После приземления на Землю эти теломеры быстро сократились. Исследователи объясняют это воздействием радиации в космосе.