В 2024 году OpenAI ожидает потери в размере около пяти миллиардов долларов. С другой стороны, ожидается, что выручка в текущем году составит всего лишь 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на инсайдеров компании.
Ожидается, что по итогам августа 2024 года доходы OpenAI превысят 300 миллионов долларов, что в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Не менее значительный скачок прибыли запланирован на ближайший год. К 2025 году показатель должен составить 11,6 миллиардов долларов. OpenAI хочет преодолеть отметку в 100 миллиардов долларов прибыли уже в 2029 году.
Сообщается, что увеличение прибыли во многом связано с ростом цен на использование ChatGPT Plus. Ожидается, что к концу 2024 года стоимость подписки в США вырастет на два доллара, до 22 долларов.
В течение следующих пяти лет пользователи будут платить до 44 долларов в месяц за платное использование ChatGPT. Кроме того, сообщается, что у OpenAI около 350 миллионов пользователей по всему миру. Десять миллионов из них платят за версию ChatGPT Plus.
Предполагается, что около одного миллиарда долларов в 2024 году поступит от сотрудничества с другими компаниями, которые получают доступ к моделям искусственного интеллекта OpenAI через API. Благодаря этому сотрудничеству также должен быть рост доходов в 2025 году.Информация о финансах и количестве подписчиков взята из внутренних документов, которыми располагает New York Times. Эти данные на самом деле предназначены для потенциальных инвесторов. OpenAI в настоящее время ведет переговоры о следующем раунде финансирования.
В рамках этого раунда в компанию поступит 6,5 миллиардов долларов. Как сообщает CNBC, один миллиард долларов будет получен только от венчурной компании Thrive Capital. Среди других инвесторов также значатся Microsoft, Nvidia и Apple.
По имеющимся данным, в рамках раунда финансирования OpenAI будет оценена в 150 000 миллиардов долларов. Для сравнения: в мае 2023 года OpenAI оценивалась менее чем в 30 миллиардов долларов.