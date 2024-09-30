OpenAI, вероятно, понесет в этом году значительно больше убытков, чем ожидалось. Но ИИ-компания ожидает сильного роста доходов в 2025 году — в том числе благодаря росту цен на ChatGPT Plus.

В 2024 году OpenAI ожидает потери в размере около пяти миллиардов долларов. С другой стороны, ожидается, что выручка в текущем году составит всего лишь 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на инсайдеров компании.

OpenAI делает ChatGPT Plus более дорогим, чтобы увеличить прибыль. Фото: QubixStudio

Ожидается, что по итогам августа 2024 года доходы OpenAI превысят 300 миллионов долларов, что в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Не менее значительный скачок прибыли запланирован на ближайший год. К 2025 году показатель должен составить 11,6 миллиардов долларов. OpenAI хочет преодолеть отметку в 100 миллиардов долларов прибыли уже в 2029 году.

Сообщается, что увеличение прибыли во многом связано с ростом цен на использование ChatGPT Plus. Ожидается, что к концу 2024 года стоимость подписки в США вырастет на два доллара, до 22 долларов.

В течение следующих пяти лет пользователи будут платить до 44 долларов в месяц за платное использование ChatGPT. Кроме того, сообщается, что у OpenAI около 350 миллионов пользователей по всему миру. Десять миллионов из них платят за версию ChatGPT Plus.

Предполагается, что около одного миллиарда долларов в 2024 году поступит от сотрудничества с другими компаниями, которые получают доступ к моделям искусственного интеллекта OpenAI через API. Благодаря этому сотрудничеству также должен быть рост доходов в 2025 году.Информация о финансах и количестве подписчиков взята из внутренних документов, которыми располагает New York Times. Эти данные на самом деле предназначены для потенциальных инвесторов. OpenAI в настоящее время ведет переговоры о следующем раунде финансирования.

В рамках этого раунда в компанию поступит 6,5 миллиардов долларов. Как сообщает CNBC, один миллиард долларов будет получен только от венчурной компании Thrive Capital. Среди других инвесторов также значатся Microsoft, Nvidia и Apple.

По имеющимся данным, в рамках раунда финансирования OpenAI будет оценена в 150 000 миллиардов долларов. Для сравнения: в мае 2023 года OpenAI оценивалась менее чем в 30 миллиардов долларов.