28 сентября с мыса Канаверал ракета Falcon 9 запустила в космос капсулу Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Экипаж (в том числе россиянин Александр Горбунов) прибудет на МКС ночью 30 сентября.

Капсула Crew Dragon компании SpaceX доставит еще двух астронавтов на МКС для миссии, которая продлится несколько месяцев. Миссия Crew-9 уникальна тем, что на борту корабля находились всего два астронавта. Это связано с провальной летней миссией капсулы Starliner.

Запуск ракеты Falcon. Источник изображения: SpaceX

Итак, в субботу, 28 сентября, в 20:17 (по московскому времени) с мыса Канаверал ракета Falcon 9 запустила в космос капсулу Crew Dragon с двумя астронавтами в рамках научной миссии Crew-9. Ориентировочное время стыковки с космической станцией — понедельник в 00:30 по московскому времени.

Первоначально запуск планировалось провести в четверг, 26 сентября, но из-за бушующего урагана «Хелен» SpaceX и НАСА решили перенести старт.

В миссии принимают участие астронавт НАСА Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. В миссиях Crew Dragon на МКС обычно участвует экипаж из четырех человек, но на этот раз освободились два места. Решение было принято в результате не очень успешного полета капсулы Boeing Starliner.

Starliner достиг космической станции 6 июня. Во время полета к МКС произошла утечка гелия и отказали пять из 28 двигателей. Незадолго до стыковки капсулы астронавты успели запустить два из них. Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были оставаться на станции всего семь дней.

Окончательное решение НАСА было принято в августе. В агентстве решили, что на спасение астронавтов отправится SpaceX со своей капсулой Crew Dragon. Состав Crew-9 был изменен, и капсула перевозит двух членов экипажа вместо четырех. Это позволит кораблю совершить обратный полет вместе с Уильямсом и Уилмором, которые в результате внесенных изменений станут частью официальной экспедиции на МКС.

Фото: НАСА

«В прошлом мы совершали ошибки: потеряли два шаттла. Космические полеты опасны даже в самых обычных условиях. А испытательный полет по определению не является ни безопасным, ни рутинным», — прокомментировал ситуацию со Starliner на одной из пресс-конференций представитель НАСА Билл Нельсон.

Экипаж Starliner должен вернуться на Землю в феврале следующего года. Первый модуль МКС был запущен 20 ноября 1998 года и с тех пор пополнился новыми элементами. В 2030 году срок службы этого орбитального объекта подойдет к концу, и страны-участницы проекта должны найти решение по замене.

НАСА и Европейское космическое агентство намерены воспользоваться услугами частных американских компаний, которые строят собственные космические станции на низкой околоземной орбите (НОО) для будущих астронавтов, т. е. Orbital Reef или Starlab.

В настоящее время на Международной космической станции находятся и россияне, которые планируют создать собственный государственный орбитальный комплекс. Москва несколько раз меняла свою позицию относительно прекращения сотрудничества с Западом по поводу МКС и переключила внимания на новый, суверенный объект — Российскую орбитальную станцию (РОСС).