Капсула Crew Dragon компании SpaceX доставит еще двух астронавтов на МКС для миссии, которая продлится несколько месяцев. Миссия Crew-9 уникальна тем, что на борту корабля находились всего два астронавта. Это связано с провальной летней миссией капсулы Starliner.
Итак, в субботу, 28 сентября, в 20:17 (по московскому времени) с мыса Канаверал ракета Falcon 9 запустила в космос капсулу Crew Dragon с двумя астронавтами в рамках научной миссии Crew-9. Ориентировочное время стыковки с космической станцией — понедельник в 00:30 по московскому времени.
Первоначально запуск планировалось провести в четверг, 26 сентября, но из-за бушующего урагана «Хелен» SpaceX и НАСА решили перенести старт.
В миссии принимают участие астронавт НАСА Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. В миссиях Crew Dragon на МКС обычно участвует экипаж из четырех человек, но на этот раз освободились два места. Решение было принято в результате не очень успешного полета капсулы Boeing Starliner.
Starliner достиг космической станции 6 июня. Во время полета к МКС произошла утечка гелия и отказали пять из 28 двигателей. Незадолго до стыковки капсулы астронавты успели запустить два из них. Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были оставаться на станции всего семь дней.
Окончательное решение НАСА было принято в августе. В агентстве решили, что на спасение астронавтов отправится SpaceX со своей капсулой Crew Dragon. Состав Crew-9 был изменен, и капсула перевозит двух членов экипажа вместо четырех. Это позволит кораблю совершить обратный полет вместе с Уильямсом и Уилмором, которые в результате внесенных изменений станут частью официальной экспедиции на МКС.
«В прошлом мы совершали ошибки: потеряли два шаттла. Космические полеты опасны даже в самых обычных условиях. А испытательный полет по определению не является ни безопасным, ни рутинным», — прокомментировал ситуацию со Starliner на одной из пресс-конференций представитель НАСА Билл Нельсон.
Экипаж Starliner должен вернуться на Землю в феврале следующего года. Первый модуль МКС был запущен 20 ноября 1998 года и с тех пор пополнился новыми элементами. В 2030 году срок службы этого орбитального объекта подойдет к концу, и страны-участницы проекта должны найти решение по замене.
НАСА и Европейское космическое агентство намерены воспользоваться услугами частных американских компаний, которые строят собственные космические станции на низкой околоземной орбите (НОО) для будущих астронавтов, т. е. Orbital Reef или Starlab.
В настоящее время на Международной космической станции находятся и россияне, которые планируют создать собственный государственный орбитальный комплекс. Москва несколько раз меняла свою позицию относительно прекращения сотрудничества с Западом по поводу МКС и переключила внимания на новый, суверенный объект — Российскую орбитальную станцию (РОСС).