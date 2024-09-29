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НАТО завершило учения с использованием беспилотных летательных аппаратов
В ходе прошедших в Португалии учений НАТО (закончились 28 сентября) испытывались не только воздушные беспилотники, но и надводные, подводные и наземные дроны.

Атака кораблей, обнаружение мин и борьба с подводными лодками с помощью дронов — вот некоторые элементы учений REPMUS — крупнейших в мире экспериментальных маневров с использованием беспилотных летательных аппаратов, проводимых странами НАТО в Португалии.

В одном из учений трехметровый дрон британского производства взлетел с небольшой взлетно-посадочной полосы на португальском полуострове Троя. Он поднялся на высоту нескольких десятков метров над поверхностью Атлантического океана, после чего от него отделились несколько беспилотных летательных аппаратов размером с ладонь, на большой скорости приблизились к водной поверхности и уничтожили размещенные на поверхности воздушные шары ВМС Португалии.

Использование нескольких небольших дронов — так называемых роев — для атаки целей на морской или океанской поверхности — лишь одна из нескольких функций британского беспилотного аппарата. Это лишь один из десятков беспилотных аппаратов, которые прошли испытания в ходе учений REPMUS.

Ежегодные маневры, организуемые и проводимые ВМС Португалии и НАТО с участием иностранных вооруженных сил, университетов и компаний, проходят уже несколько лет. Представители НАТО встречаются в Португалии, чтобы проверить способность автономных систем работать вместе и улучшить понимание новых угроз в морской среде.

Испытываются не только воздушные дроны, но и надводные, подводные и наземные дроны. Искусственный интеллект играет все более важную роль в их работе.

«Во время REPMUS мы экспериментируем с новейшими технологиями, но делаем это вместе с промышленными и академическими партнерами. Мы ожидаем, что развитие новых морских беспилотных технологических систем значительно повысит ситуационную осведомленность, в том числе под водой. Союзники работают с промышленностью, чтобы понять новейшие технологии», — заявил журналистам Джеймс Аппатурай, директор НАТО по инновациям, гибридным и киберугрозам, включая защиту подводной инфраструктуры.

По мнению участников учений, роль беспилотной техники на поле боя будет возрастать и НАТО должно быть к этому готово, тем более что Россия и Китай интенсивно работают над разработкой этих технологий.

Страны НАТО тестируют системы, предназначенные для атаки объектов противника, но также учатся защищать свои подразделения, например корабли, от атак вражеских дронов.

Участники REPMUS также подчеркивают, что одной из самых больших проблем во время морской войны является защита кораблей от мин. Они относительно дешевы и могут быть развернуты с использованием подводных лодок, надводных кораблей, самолетов или торговых судов.

«При правильном развертывании противником они могут заблокировать вход в порт или уничтожить наши корабли. Вот почему так важно уметь их обнаруживать как на воде, так и под водой», — рассказал офицер ВМС Португалии.

Эти учения проходят возле базы, расположенной в нескольких десятках километров от полуострова Троя, в приморском городке Сезимбра — туда приезжали многие представители европейских и американских компаний, чтобы вместе с армией представить и испытать свои подводные аппараты.

Капитан армии США Уильямс сообщил журналистам, что его подразделение, отвечающее за обнаружение мин, во время учений достигло многих из ранее поставленных целей, большинство из которых касались оперативной совместимости.

«В прошлом мы могли общаться с беспилотными машинами двух других стран-союзников, а во время этих учений нам удалось связаться с техникой третьей страны, которая использует совершенно другую систему», — сказал он.

Функциональная совместимость часто упоминается как одна из основных целей маневров. Идея состоит в том, чтобы передавать информацию между различными автономными системами, подводными, надводными, наземными и воздушными, максимально точно и быстро, чтобы максимально скоординировать их работу.

REPMUS 24 проводится в Португалии, а организаторами учений являются НАТО, инженерный факультет Университета Порту и Европейское оборонное агентство. В ходе учений также проверяется защита критически важной инфраструктуры, например подводных кабелей.

#нато #дроны #учения
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