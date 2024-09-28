Цель устройств этого типа – предостерегать от угроз со стороны КНДР и передавать сигналы предупреждения в случае стихийных бедствий.

Компания Mitsubishi Heavy Industries сообщила об успешном, предпоследнем полете японской ракеты H-IIA, целью которого был запуск спутника IGS-Radar 8. Аппарат предназначен, в частности, для получения разведывательной информации.

Японская ракета H-IIA в полете. Фото: Mitsubishi Heavy Industries

26 сентября в Космическом центре Танегасима стартовала ракета H-IIA, принадлежащая Mitsubishi Heavy Industries. Целью миссии был вывод спутника IGS-Radar 8 на солнечно-синхронную орбиту. Аппарат предназначен не только для сбора информации о состоянии окружающей среды, но и для получения разведывательных данных.

IGS (Information Gathering Satellite) — серия японских спутников, состоящая из блоков, оснащенных оптическими и радиолокационными приборами. В рамках этого проекта оптический спутник ранее уже был запущен в этом году на ракете H-IIA.

Поводом для запуска программы IGS послужили события 1988 год, когда Северная Корея провела испытание ракеты над территорией Японии. Цель устройств этого типа – главным образом предостерегать от подобных угроз сегодня, поскольку КНДР становится все более активной в своих ракетных испытаниях. Сегодня эти спутники также передают сигналы предупреждения в случае стихийных бедствий.

26 сентября состоялся предпоследний полет ракеты H-IIA. В конце года в рамках финального запуска на орбиту будет выведен спутник Global Observing SATellite для исследования парниковых газов и водного цикла (GOSAT-GW).

Двухступенчатая система H-IIA оснащена одним двигателем LE-7A на первой ступени и LE-5B на второй ступени. Установки работают на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода. В описываемой миссии принимала участие конфигурация H2A 202.

Трехзначный номер данной версии обозначает техническую характеристику: первая цифра обозначает количество ступеней – 2, вторая цифра обозначает количество жидкотопливных ускорителей – 0, третья цифра обозначает количество твердотопливных ускорителей SRB-A – 2. Преемником ракеты H-IIA должна стать система H3, уже выполнившая несколько испытательных полетов.