Axiom Space имеет задолженность по выплате зарплат за 2023 год своим сотрудникам, а также задолжала SpaceX $670 млн.

По данным американского журнала Forbes, компания Axiom Space, которая является соорганизатором коммерческих полетов на Международную космическую станцию (МКС), испытывает финансовые проблемы.

Капсула SpaceX Dragon. Фото НАСА

Axiom Space на данный момент организовала три коммерческих полета на МКС, имеет задолженность по выплате зарплат за 2023 год своим сотрудникам, а также задолжала SpaceX $670 млн за использование капсулы Dragon для коммерческих полетов.

Подсчитано, что стоимость отправки на МКС одного космонавта (в капсуле Dragon четыре места) составляет $41,9 млн. Forbes сообщает, что Axiom Space недооценила выгоду от коммерческих полетов, поскольку хотела построить хорошие отношения с различными космическими агентствами по всему миру.

Информацию о финансовых проблемах Axiom Space подтвердил и американский портал Ars Technica. Журналисты напомнили, что десятки сотрудников лишились работы. Они также связали решение покинуть пост генерального директора Axiom Space Майкла Суффредини с финансовыми проблемами.

Британский портал The Register получил письмо главы Axiom Space Камаля Гаффаряна, адресованное клиентам, инвесторам и партнерам компании. В письме он сетует на «неточную картину», представленную в статье Forbes, не отрицая основную информацию.

В письме напрямую не говорится о конкретных цифрах и утверждениях как ложных; сообщается, что инвестиционные перспективы компании позитивны и «будет поступать больше финансирования».

В отчете Forbes упоминаются сокращения рабочих мест из-за проблем с денежными потоками. На это Гаффарян отвечает в письме The Register: