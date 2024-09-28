К 2025 году почти половина компьютеров будет иметь нейронные процессоры. Это оборудование искусственного интеллекта скоро станет стандартом.

По данным исследовательской компании Gartner, к 2025 году 43 процента всех проданных ПК будут так называемыми компьютерами с искусственным интеллектом, сообщает The Register.

Gartner называет это устройствами, в которых установлен так называемый нейронный процессор (NPU). Текущим приложениям обычно не требуется это оборудование, но аналитики говорят, что скоро оно будет встроено в компьютеры в стандартной комплектации, поскольку таких приложений станет значительно больше.

По оценкам Gartner, в 2024 году будет поставлено 43 миллиона таких устройств, что на 99,8 процента больше, чем в предыдущем году. В 2025 году ожидается рост на 165,5 процента, к этому времени будет продано 114 миллионов единиц.

На данный момент никто точно не знает, для каких приложений понадобятся такие устройства, но покупатели будут выбирать их, потому что захотят перестраховаться. В настоящее время аппаратное обеспечение опережает разработку программного обеспечения.

Нейронный процессор (NPU) — это специализированный процессор, отвечающий за выполнение функций ИИ. Этот компонент позволяет особенно легко выполнять сложные математические операции, необходимые при обучении нейронных сетей. Таким образом, NPU является идеальной основой для распознавания речи, обработки изображений и распознавания образов при поддержке искусственного интеллекта. Помимо ПК, они также все чаще используются в смартфонах, автономных транспортных средствах и других интеллектуальных устройствах.





