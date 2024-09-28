Крупнейший в мире комплекс ветроэлектростанций Ганьсу (Комплекс ВЭС Ганьсу) в Китае сталкивается с проблемами транспортировки энергии и конкуренцией, несмотря на свою огромную мощность.

Самая большая в мире ветряная электростанция расположена на краю пустыни Гоби в Китае. Общая площадь комплекса ветроэлектростанций Ганьсу (Комплекс ВЭС Ганьсу) составляет 39 000 квадратных километров, что примерно соответствует размеру Бельгии, и в настоящее время ожидается, что его мощность составит до 20 гигаватт.

В этом районе традиционная угольная промышленность конкурирует с комплексом ветроэлектростанций Ганьсу. Фото: REUTERS

Несмотря на свои размеры и огромную мощность, Комплекс ВЭС Ганьсу сталкивается с проблемами, как сообщает портал Efahrer (efahrer.chip.de). Его удаленное расположение от центра страны создает значительные трудности, поскольку большинство промышленных районов и мегаполисов Китая, которым потребуется энергия, расположены на востоке.

При транспортировке на большие расстояния теряется много энергии, поэтому в настоящее время Китай строит высоковольтные линии электропередачи постоянного тока. Это решение предназначено для снижения потерь при транспортировке энергии. Ожидается, что новые линии будут поставлять более 30 процентов энергии Комплекса ВЭС Ганьсу в 20 провинциях.

Huawei и другим китайским компаниям было предложено построить свои центры обработки данных в непосредственной близости от ветряной электростанции, чтобы они могли напрямую использовать энергию. Однако, поскольку строительство в пустыне слишком сложно, оно непривлекательно для этих компаний.

Китайская ветряная электростанция у побережья. Фото: EPA

Ветряная электростанция также все чаще сталкивается с конкуренцией со стороны морских ветряных электростанций. Последние строятся у побережья Китая и ближе к городским центрам. В Ганьсу также существует конкуренция со стороны ископаемого топлива в непосредственной близости: в районе китайской пустыни много дешевого угля, который до сих пор часто используется. Поскольку многие рабочие места зависят от угольной промышленности, ветряная электростанция не пользуется особой популярностью в регионе.

Поскольку Комплекс ВЭС Ганьсу производит слишком много энергии и не может найти для нее достаточно покупателей, операторы сейчас в первую очередь сосредотачиваются на расширении инфраструктуры для транспортировки энергии в другие регионы. Китайская ветряная электростанция является хорошей иллюстрацией проблем, с которыми сталкиваются операторы таких систем, когда место генерации находится слишком далеко от места, где необходима энергия.

Неясно, завершен ли сейчас в полной мере проект Комплекса ВЭС Ганьсу, решение о реализации которого было принято в 2008 году и строительство которого ведется с 2009 года. Гигантская Комплекс ВЭС — престижный проект китайского правительства, которое хочет к 2060 году сделать огромное государство полностью нейтральным по выбросам CO₂.