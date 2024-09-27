Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новый микроядерный реактор eVinci пройдет первые испытания в 2026 году
Перспективная атомная электростанция отличается высокой гибкостью и, как ожидается, вступит в строй через несколько лет.

Сверхмалым АЭС предрекают большое будущее. Они должны быть гибкими в использовании, вызывать мало ядерных отходов, быть сравнительно безопасными и обеспечивать максимально экологически чистое производство энергии.
Небольшой реактор можно перемещать на грузовике. Фото: Westinghouse
Над таким микрореактором работает американская энергетическая компания Westinghouse. Сейчас компания достигла важной вехи в разработке особенно многообещающего небольшого реатора eVinci.

Так называемый этап «Предварительного проектирования и экспериментального проектирования» (FEEED) был успешно завершен, и концепция безопасности была представлена в Министерство энергетики США. Все это необходимо для того, чтобы микрореактор можно было испытать на ядерном полигоне Национальной лаборатории Айдахо.

В компании Westinghouse уверены, что первые испытания небольшого реактора eVinci состоятся в 2026 году. Ожидается, что коммерциализация малой атомной электростанции будет достигнута к 2029 году.

eVinci отличается рядом особенностей и инноваций. Например, обходится без воды. Традиционные ядерные реакторы в основном используют воду в качестве теплоносителя. Вместо этого eVinci использует пассивную систему охлаждения на основе тепловых трубок.

Микрореактор диаметром 3 метра достаточно мал, чтобы его можно было транспортировать на стандартном грузовике. Его также можно было быстро доставить в район эксплуатации по железной дороге или по воздуху.

Также возможны сценарии применения на военных базах или строительных объектах. Реактор можно использовать после стихийных бедствий, например, при выходе из строя электросети или повреждении электростанций.

Реактор имеет мощность 5 мегаватт. Этой мощности достаточно для небольших поселений, военных баз или промышленных объектов. Если требуется больше, несколько eVincis можно объединить друг с другом. Реактор не требует перезарядки и, по заявлению производителя, может работать в течение не менее 8 лет.

Реактор будет использоваться совместно с турбиной, преобразующей тепло в электричество по циклу Джоуля (цикл Брайтона/Джоуля — термодинамический цикл, описывающий рабочие процессы газотурбинного, турбореактивного и прямоточного воздушно-реактивного двигателей внутреннего сгорания). В этом случае используется воздух или другой газ. В свою очередь, традиционные атомные электростанции используют тепло, выделяемое в результате ядерного деления, для нагрева воды в пар, который приводит в движение паровую турбину, вырабатывающую электричество.
Сценарии использования eVinci. Фото: Westinghouse
В eVinci используется топливо TRISO (TRi-Structural-ISOtropic). Это сферические частицы. В ядре содержится уран, торий или плутоний. Он окружен несколькими слоями разных материалов. Такая структура делает TRISO особенно безопасным и универсальным.

#технологии #энергетика #ядерный реактор #evinci
+
Написать комментарий (0)
Туристическая капсула компании Space Perspective впервые поднялась на воздушном шаре на 30 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
6
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
15
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
11
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
NVIDIA анонсировала запуск модели искусственного интеллекта Llama-3.1-Nemotron-51B
1
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
+
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
3
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
106
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
10
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
12:10
В том и дело.. 😁
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
si-cat
12:09
Знаток, мля...🤣🤣🤣🤣🤣
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
Блейд
12:09
Говно у тебя в голове. А у меня всё топовое в компе железо
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Никита Никитенко
12:09
Справедливости ради, у меня на ноутбуке стоит Linux mint. Отличная операционка, неплохо выглядит, работает как часы, но в отличии от винды полностью открыта, потребляет в РАЗЫ меньше ресурсов, что при...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Александр Сечков
12:09
Какими местами? В загрузочном меню? Там разницы максимум 10%. Чушь то не городи. Убеждаешь себя, что не зря купил🤣
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Блейд
12:08
Это ты так думаешь, но на самом деле у меня топовая.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Cowboy Huggies
12:08
Это не топовое. Ты просто утешаешь себя мыслью, что топовое, а на самом деле это не так.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Akuma
12:08
И что это доказало, что я прав?) До кучи еще и проц слабоват.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Блейд
12:07
Нет. У меня всё самое топовое
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Cowboy Huggies
12:06
Маркетинг, не маркетинг, но нужно покупать все самое лучшее и топовое, а это уже нищебродство.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем