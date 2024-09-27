Многоцелевые боевые самолёты уже приняты на вооружение ВВС Азербайджана.

Анонсированное несколько недель назад мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписано, несмотря на уступки, сделанные Ереваном.







Благодаря своему военному превосходству Азербайджан находится в позиции силы и преследует цель обеспечить доступ к территории Нахичевани через «Зангезурский коридор». А это значит, что ему не обязательно торопится с заключением этого мирного соглашения, в отличие от Армении.

Несмотря на это, благодаря доходам от добычи углеводородов Баку продолжает модернизировать и развивать свой военный потенциал. В феврале сообщалось, что ВВС Азербайджана заказали истребители JF-17 Thunder китайско-пакистанской разработки на сумму $1,6 млрд. Этот контракт учитывал поставку боеприпасов, материально-техническое обеспечение, а также обучение пилотов и техников.

Поскольку цена одного самолета JF-17 составляет от 25 до 50 миллионов долларов (стоимость истребителя варьируется в зависимости от «дополнительной» комплектации), этот предполагаемый заказ должен включать как минимум 32 самолета. Достаточно, чтобы существенно увеличить численность боевой авиации Азербайджана, имевшей всего около десяти МиГ-29 и около тридцати штурмовиков Су-25.

Подтверждения покупки JF-17 Thunder в Баку пришлось ждать семь месяцев. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, первые самолеты уже доставлены.

25 сентября в Международном аэропорту Алиев принял многоцелевой боевой самолёт JF-17C Block-III. Эти современные, легкие самолеты, предназначенные для дневных и ночных полетов, были разработаны в рамках совместного предприятия Пакистанского авиационного комплекса Kamra и китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation.



Напомним, разработанный в рамках сотрудничества Пакистана и Китая JF-17 оснащен двигателем РД-39 российского производства, который позволяет ему летать со скоростью 1,6 Маха. Способный нести до 3800 кг боеприпасов благодаря семи точкам подвески, он оснащен активной антенной РЛС KLJ-7A, нашлемным видоискателем и электрическими органами управления полетом.