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kosmos_news
Бизнес-клиенты PayPal в США получили возможность покупать, хранить и продавать криптовалюты
Платежный гигант PayPal 25 сентября открыл для корпоративных клиентов в США возможность покупки, хранения и продажи криптовалют напрямую со своего бизнес-счета.

Популярная платежная компания PayPal официально объявила, что бизнес-клиенты в США теперь имеют возможность покупать, хранить и продавать биткоины и некоторые другие криптовалюты.


Новое предложение PayPal для бизнес-клиентов из США включает в себя широкий спектр функций, которые интегрируют торговлю с помощью криптовалют в повседневную деловую жизнь. Новая функция позволяет компаниям покупать, управлять и продавать биткоины и некоторые другие криптовалюты непосредственно через свой бизнес-аккаунт PayPal. Таким образом, PayPal расширяет свое предложение в области криптовалют, которое ранее было предназначено исключительно для частных клиентов.


Еще одной ключевой частью предложения является возможность не только управлять криптовалютами внутри экосистемы PayPal, но и переводить их на внешние кошельки. Эта функция позволяет бизнес-клиентам перемещать свои криптовалюты в собственное независимое хранилище, обеспечивая более высокий уровень контроля и безопасности. Перемещение монет на внешние адреса позволяет компаниям переносить свои цифровые активы на аппаратные кошельки.


Кроме того, эта новая функциональность позволяет компаниям принимать платежи в криптовалютах и, таким образом, предлагать своим клиентам современный и гибкий способ оплаты. Транзакции обрабатываются через существующий интерфейс PayPal, поэтому дополнительная техническая интеграция не требуется. Обмен криптовалют на бумажные деньги, то есть традиционные валюты, такие как доллары США или евро, также можно осуществить через платформу PayPal.

Новый сервис доступен всем штатам США, за исключением Нью-Йорка, где нормативная база гораздо строже. Также остается неясным, когда и получат ли европейские ритейлеры доступ к этому предложению.

#криптовалюты #биткоин #paypal
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