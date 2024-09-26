Чтобы отклонить астероид от курса столкновения с Землей, не обязательно нужна ядерная боеголовка.

Ученые работают над тем, как отклонить от траектории летящий к Земле астероид. Самое очевидное решение: ракета, оснащенная ядерной боеголовкой, запускается в космос, чтобы отклонить астероид от траектории полёта.

Шансы на успешную защиту также зависят от того, насколько рано будет обнаружен астероид

Однако этот сценарий сложно смоделировать на Земле. Удачной была миссия НАСА DART, в ходе которой космический зонд врезался в астероид Диморфос на скорости 22 000 км/ч, чтобы слегка отклонить его от первоначальной орбиты. Однако космический зонд отклонил небесное тело исключительно за счет своей кинетической энергии; на его борту не было атомной бомбы.

Поэтому исследователи должны искать альтернативы, чтобы оценить шансы на успех миссии по защите от астероидов. Физики из Национальной лаборатории Сандиа, входящей в состав Министерства энергетики США, нашли способ, который не требует взрыва атомной бомбы.

Во время ядерного взрыва область вокруг места падения ракеты нагревается до десятков тысяч градусов, создавая быстро расширяющийся газовый шар из испаренного материала, который может сбить астероид с курса.



«Испарившийся материал толкает астероид в противоположном направлении. Это как если бы астероид сам стал ракетой», — сказал доктор Натан Мур, автор исследования.

Однако точно такой же эффект оказывает сильный рентгеновский импульс, направленный на астероид. Ученые создали рентгеновский импульс в своей лаборатории и направили его на небольшой образец материала астероида. Исследователи с наносекундной точностью рассчитали, как импульс повлиял на породу в месте попадания и на весь образец астероида.

Им удалось наблюдать частицы, выброшенные из образца со скоростью около 250 км/ч. По мнению исследователей, их результаты можно легко применить к астероидам диаметром около 4 километров. Для сравнения, диаметр астероида Чиксулуб, ставшего причиной вымирания динозавров, оценивался примерно в 14 километров.



«Если будет достаточно времени до падения объекта на Землю, можно отклонить и более крупные астероиды», — говорит Мур.

Гарет Коллинз, планетолог из Имперского колледжа Лондона, назвал эксперименты Мура «впечатляющими» в интервью газете Guardian.