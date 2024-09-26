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kosmos_news
Microsoft планирует выпустить две новые консоли Xbox
Вместо того, чтобы выпускать конкурирующую с PS5 Pro модель, Microsoft концентрируется на следующем поколении консолей.

Недавно Sony официально представила свою PlayStation 5 Pro. Это PS5, у которой немного больше мощности.


По данным анонимных источников, Microsoft не будет выпускать  Xbox Series X Pro и вместо этого сосредоточится на модели-преемнике. Консоль составит конкуренцию Sony PlayStation 6. Кроме того, освободившиеся ресурсы используются для работы над портативной консоли.

Слухи о портативной консоли Xbox ходили уже много лет. Даже когда Sony выпустила PS Portal, Microsoft ничего не сообщила о возможном портативном устройстве под брендом Xbox.

PS Portal — это чисто потоковое устройство, для которого требуется PS5. По сути, можно использовать эту функцию удаленного воспроизведения одинаково со смартфоном и игровым контроллером. По данным анонимных источников, консоль Xbox будет самостоятельным устройством и «собственной версией Valve Steam Deck от Microsoft».

Вопрос в том, будет ли Microsoft выпускать игры только для Xbox. В зависимости от ситуации, портативный компьютер Microsoft будет конкурировать либо с грядущим Nintendo Switch 2, либо с Valve со своей Steam Deck.

Что уже говорит в пользу портативного устройства, так это Microsoft Game Pass. Кураторская служба подписки содержит множество популярных игр класса «А» и инди-игр. Кроме того, многие игры Microsoft доступны в Game Pass сразу после их выпуска.

В Game Pass также есть функция потоковой передачи для смартфона, но для этого требуется стабильное и быстрое подключение к интернету, которого часто нет в поезде, самолете или отпуске.

#microsoft #xbox #консоль
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