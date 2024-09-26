Google анонсировал три крупных обновления своих картографических сервисов «Карты» и «Google Планета Земля». Вид со спутника в Картах получил визуальное обновление.

Картографические сервисы дочерней компании Alphabet Google получают новые функции, о которых Google объявила в своем блоге. Помимо расширения функции замедленной съемки для Google Earth (Google Планета Земля), речь идёт о большем количестве изображений для просмотра улиц и улучшении вида со спутника в Картах.

Google Карты и Google Earth получают новые функции

Google Карты, например, должны быть визуально гораздо более стильными и четкими — для этой цели дочерняя компания Alphabet использует собственную модель искусственного интеллекта под названием Cloud Score Plus.

Как говорится 24 сентября в блоге компании, модель была обучена на миллионах изображений, чтобы обнаруживать облака, тени облаков, дымку и туман и удалять их со спутниковых изображений на Картах.

Благодаря так называемой технологии удаления облаков на всех записях должна быть лучшая картинка, позволяющая рассмотреть пейзажи. При этом должны сохраняться реальные погодные особенности, такие как снег, лед и тени от гор.

По данным Google, новинка станет доступна уже на этой неделе и позволит увидеть еще «более яркий и динамичный земной шар». Также говорится о более четком качестве изображения. В качестве примера Google показывает этот спутниковый снимок озер Тошка в пустыне Сахара, улучшенный с помощью Cloud Score Plus:

Google улучшил снимок Сахары с помощью своей модели искусственного интеллекта Cloud Score Plus. Изображение: Google

Еще одно практическое нововведение добавляет в просмотр улиц значительно больше изображений: Google делает доступными изображения почти из 80 стран, что, по её словам, является одним из крупнейших обновлений Street View за все время. Для некоторых из этих стран это впервые, поскольку они еще не были видны благодаря функции Street View.

Google также упоминает новую камеру для функции Street View, которая весит всего семь килограммов, что должно еще больше упростить перенос Street View в как можно большее количество мест в мире в будущем.



«Поскольку наша планета меняется, эти обновленные изображения помогают поддерживать актуальность карты для людей во всем мире», — пишет Google, объясняя мотивацию этого нововведения.

Именно это изменение на нашей планете, вероятно, вдохновило Google на расширение функции замедленной съемки на Земле, благодаря чему пользователи теперь имеют доступ к спутниковым снимкам возрастом до 80 лет для еще большего количества мест. «Исторические образы» призваны показать крупные изменения с течением времени, например, в связи с изменениями климата или последствиями войны.