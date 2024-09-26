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kosmos_news
Истребитель-невидимка F-35 впервые показан со стелс-ракетой AGM-158C
На сегодняшний день AGM-158C использовалась только на B-1B и F/A-18E/F.

Министерство обороны США впервые опубликовало официальные изображения истребителя F-35 с противокорабельной ракетой дальнего действия (LRASM) AGM-158C. Борьба с военными кораблями особенно важна в потенциальном конфликте в Тихом океане против Китая.
F-35 Lightning II с LRASM. Фото: ВМС США
Фотографии сделаны во время испытательного полета 10 сентября над американским штатом Мэриленд. На снимке можно увидеть F-35C, оснащенный двумя LRASM.
Каждая из двух ракет прикреплена к внутренней подвеске. Фото: ВМС США
Истребитель-невидимка F-35C — это авианосный вариант F-35. У самолета более крупные крылья, но их можно сложить на концах, чтобы они занимали меньше места на авианосце. Он также имеет усиленное шасси и тормозной гак для посадки на авианосцы. В отличие от F-35B, который также используется на авианосцах, это не самолет вертикального взлета.


«В рамках продолжающихся усилий по интеграции группа комплексных испытаний F-35 Pax River провела серию испытательных полетов для оценки вибраций, нагрузок и летных характеристик с двумя AGM-158, загруженными на внешние подвески», — говорится в сообщении.

AGM-158C LRASM создана на базе AGM-158 JASSM (Joint Air-Surface Standoff Missile) компании Lockheed Martin — крылатой ракеты класса «воздух-поверхность» средней и большой дальности. LRASM имеет дальность действия от 300 до 500 километров и, как ожидается, достигнет скорости 0,9 Маха (около 1100 км/ч). Новый вариант, AGM-158C, планируется представить в 2026 году, её дальность полета составит более 900 километров.

Крылатая ракета оснащена инерциальной навигационной системой на основе GPS для достижения цели. Во время полета она способна автоматически менять курс, чтобы избежать атаки ПВО. С одной стороны, эти угрозы обнаруживаются радарными датчиками, встроенными в LRASM, а с другой стороны, объявления об угрозах также могут предоставляться извне через систему для передачи данных.

Для заключительного этапа подлета к цели AGM-158C LRASM имеет инфракрасную ГСН, способную самостоятельно идентифицировать цель с помощью внутренней базы данных и поразить ее в наиболее уязвимое место. Ранее планировалось, что LRASM будет атаковать и наземные цели. Эти планы были отменены ВМС США в начале года.

В отличие от других крылатых ракет, AGM-158C LRASM может одновременного применяться с другими ракетами. Недавно было такое испытание: одновременно с двух разных истребителей были запущены 4 ракеты. Ракеты могут взаимодействовать друг с другом и использовать искусственный интеллект, чтобы решить, каким курсом полетят.

#оружие #военная техника #f-35 #ракета #истребитель #agm-158c
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