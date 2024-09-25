Кандидат в президенты Камала Харрис сделала свое первое публичное заявление о криптовалютах на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

Кандидат в президенты США Камала Харрис 22 сентября сделала свое первое публичное заявление о криптовалютах. На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке демократ подчеркнула, что поддержит отрасль в рамках презентации своей экономической политики, сообщает Bloomberg.







Мы будем продвигать инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые активы, защищая при этом наших потребителей и инвесторов.

Камала Харрис

Цифровые активы — это общий термин для криптовалют, таких как биткоин, который также включает активы на основе блокчейна и криптографии, такие как NFT (невзаимозаменяемые токены).

Даже если Харрис одновременно говорит о защите потребителей и инвесторов, это заявление можно рассматривать как дружественное к криптовалютам. И Камала Харрис, и Дональд Трамп положительно позиционировали себя в отношении класса активов в президентской избирательной кампании.

Действующий вице-президент пояснила, что она обеспечит ясность регулирования и инвестиции в будущие отрасли. Благодаря предвыборному мероприятию в ресторане Cipriani Wall Street на Манхэттене Харрис удалось собрать 27 миллионов долларов в виде пожертвований на предвыборную кампанию.

Хотя биткоин и криптовалюты, похоже, играют большую роль в президентской избирательной кампании в США в этом году, кандидат от Демократической партии до 22 сентября хранила молчание по этому поводу. Тем не менее, демократы уже предприняли усилия, чтобы привлечь на свою сторону постоянно растущее сообщество, стоящее за цифровыми активами.

После того, как Дональд Трамп выбрал биткоин и криптовалюты в качестве темы предвыборной кампании в мае этого года, уже появились первые сообщения о том, что команда тогдашнего кандидата Джо Байдена встречалась с представителями криптосектора.

В то время даже появились сообщения о том, что предвыборный штаб Байдена пытался подражать Дональду Трампу, а также принимать пожертвования в криптовалюте. Вскоре после этого конгрессмен-демократ Ро Ханна организовал круглый стол с политиками и людьми из криптоиндустрии; в мероприятии в конечном итоге приняла участие старший советник предвыборного штаба Байдена Анита Данн.

21 июля действующий президент снял свою кандидатуру и бразды правления взяла на себя вице-президент Камала Харрис. Сразу после этого пошли даже дискуссии о том, выступит ли Харрис на конференции по биткоину в Нэшвилле, как это сделал Трамп. Кроме того, криптовалютный миллиардер Марк Кьюбан сообщил, что команда Харрис обратилась к нему с вопросами, касающимися цифровых активов.

Представители отрасли и политики даже создали лоббистскую группу под названием «Крипто для Харрис», чтобы не уступать Трампу, когда дело касается биткоина. Однако, по мнению участников, первая встреча, на которой не присутствовала Харрис, была расценена как провальная.

Ситуация стала более конкретной, когда старшего советника кампании Камалы Харрис спросили об инициативах кандидата от Демократической партии в отношении криптосообщества во время дискуссии за круглым столом на Национальном съезде Демократической партии 21 августа. Брайан Нельсон ответила, что она «поддержит политику, которая гарантирует, что новые технологии и этот тип отрасли могут продолжать расти».

Несмотря на попытки демократов обратиться к криптосообществу, которое вряд ли хорошо отнесется к Байдену и Харрис из-за регуляторных маневров последних нескольких лет, комментариев в отношении биткоина и криптовалют от главного кандидата от демократов не последовало до 22 сентября.

Тот факт, что Харрис теперь публично заявила о поддержке этого сектора, показывает, что этот класс активов стал настолько актуальным, что ведущие кандидаты на пост президента США не могут избежать включения криптовалют в свою избирательную кампанию.

Несмотря на то, что Дональд Трамп позиционировал себя более четко в этом отношении, объявив о планах создания резерва биткоинов, оба кандидата в президенты теперь подчеркнули, что будут продвигать отрасль. Только время покажет, выполнят ли Трамп или Харрис это обещание.

Ранее Дональд Трамп запустил вместе со своими сыновьями собственный криптопроект. Несколько недель назад аналитическая компания Bernstein предсказала, что цена биткоина достигнет нового максимума, если Трамп победит. Если победит Харрис, фирма ожидает более резкой коррекции.



Мы ожидаем, что биткоин достигнет новых максимумов в случае победы Трампа - диапазона $80 000–90 000 к четвертому кварталу. Однако, если Харрис победит, мы ожидаем, что биткоин протестирует область в $30 000–40 000, где он находился, когда в четвертом квартале 2023 года были одобрены биткоин-ETF.

Компания Bernstein

Причина такой оценки заключается в том, что благоприятные для криптовалют результаты выборов и более позитивная нормативно-правовая среда не учитываются. На данный момент Камала Харрис лидирует в предвыборной гонке по данным аналитиков.