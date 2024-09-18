В начале октября гражданам страны предстоит своего рода «выбор между Востоком и Западом».

6 октября в Казахстане пройдет референдум по строительству АЭС. Право голоса имеют более 12 миллионов граждан. Политологи подчеркивают, что независимо от результата голосования страна окажется перед геополитическим выбором между Востоком и Западом.

Фото: mil.ru

Бюллетень для голосования будет содержать один вопрос в двух языковых версиях – на казахском (который является единственным официальным языком страны) и на русском. Русский язык, в отличие от казахского, понятен практически всем жителям страны. Вопрос, который задают жителям: согласны ли вы на строительство АЭС в Казахстане?

Дискуссия о строительстве АЭС ведется в Казахстане уже много лет. По мнению экспертов-энергетиков, необходимость строительства обусловлена недостаточной эффективностью существующих электростанций и постоянно растущим спросом. В настоящее время в стране нет ни одной электростанции такого типа, хотя в 1973-1999 годах (когда Казахстан был в составе СССР) была такая станция в портовом городе Актау на Каспийском море.

Эксперты также обращают внимание на то, что объявление референдума является – особенно в стране с такой своеобразной демократической культурой, как Казахстан, – чем-то уникальным.

Аналитики сходятся во мнении, что если общество проголосует за строительство, то выбор подрядчика будет означать выбор между широко понимаемым местным населением Западом и геополитически выгодным Востоком.

Отказ от проекта строительства электростанции или – если общественность проголосует за – выбор проекта, предложенного Республикой Корея, – будет воспринят Москвой и Пекином как демонстрация лояльности Астаны Западу, при всех последствиях для двусторонней торговли и транзитных проектов.