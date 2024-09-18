Канадские исследователи используют солнечный свет для преобразования метана и CO2 в полезные химические вещества.

Канадские исследователи нашли способ превращать газы метан и углекислый газ в ценные химические вещества. Их открытие может помочь сделать некоторые промышленные процессы, в результате которых выделяются такие газы, более экологичными и расширить спектр инструментов в борьбе с климатическим кризисом.







Метан и углекислый газ – это так называемые парниковые газы. Они повреждают атмосферу и заставляют больше тепла оставаться в атмосфере Земли, ускоряя глобальное потепление. Последствиями являются разнообразные экологические проблемы.

Углекислый газ (CO 2 ) в основном образуется при сжигании таких материалов, как уголь, нефть и природный газ, а также при производстве цемента. Природный газ состоит в основном из метана. Газ также возникает в животноводстве: коровы производят его в процессе пищеварения.

Ключевым ингредиентом в процессе преобразования, разработанном учеными из Университета Макгилла, является солнечный свет. Именно такой тип преобразования становится возможным благодаря новому химическому процессу.

В своем процессе исследователи вдохновлялись природой. Процесс работает аналогично фотосинтезу — способу, которым растения используют солнечный свет для преобразования CO 2 и воды в кислород и глюкозу.

Для этого процесса Су и его коллеги использовали смесь золота, палладия и нитрида галлия, которая служит катализатором. При добавлении солнечного света атом кислорода из углекислого газа связывается с молекулой метана и образует зеленый метанол.

Это вещество является важной основой для пластмасс, растворителей и других важных материалов. Окись углерода (CO), образующаяся в качестве побочного продукта, также используется в химической промышленности и поэтому считается ценным газом. CO используется в металлообработке и в производстве новых видов топлива, которые могут заменить ископаемое топливо.

Исследование канадских ученых недавно появилось в журнале Nature Communications. Исследователи видят в этом открытии важный вклад в поддержку Канады на пути к тому, чтобы стать климатически нейтральной к 2050 году.