Оружейная компания Lockheed-Martin делает ставку на усовершенствование крылатых ракет, а не на создание новых видов оружия.

На прошлой неделе оружейная компания Anduril представила новую линейку из трех моделей «автономных летательных аппаратов» под названием Excalibur. Основываясь на наблюдении, что в условиях конфликта высокой интенсивности запасы так называемых сложных боеприпасов могут быть исчерпаны через несколько недель, американская компания намерена вывести на рынок крылатые ракеты, которые можно будет быстро производить в больших масштабах и по низкой цене (на 30% дешевле, чем другие доступные в настоящее время решения). Идея состоит в том, чтобы сократить количество необходимых компонентов и максимально упростить процесс изготовления.



Тем временем группа Lockheed-Martin делает ставку на усовершенствование крылатых ракет, уже имеющихся в ее каталоге, таких как AGM-158 JASSM, используемой американскими ВВС более двадцати лет. Первая версия – AGM-158A – имела дальность полета около 370 км. В настоящее время она больше не производится, поскольку на смену пришла AGM-158B JASSM-ER, способная поражать цель на расстоянии 900 км.





С тех пор эта модель была доступна в нескольких подверсиях, каждая из которых имела улучшения, особенно в плане наведения и режима прицеливания. Кроме того, разработан противокорабельный вариант — AGM-158C LRASM (противокорабельная ракета дальнего действия).

При этом в 2020 году журнал Air & Space Forces Magazine упомянул о финансировании ВВС США модернизации этой ракеты, сначала получившей название «JASSM XR» (что означает «экстремальная дальность»), а затем AGM-158D. Тогда уточнялось, что её дальность составит порядка 1852 км (1000 морских миль).

Lockheed-Martin пришлось с января 2024 года поставлять пять единиц в месяц, чтобы оснастить бомбардировщики B-1 Lancer.

Именно об этой последней эволюции JASSM упомянула компания Lockheed-Martin, представив AGM-158 XR во время конференции по авиации, космосу и кибербезопасности Ассоциации воздушных и космических сил 16 сентября. Производитель заверил, что разработал её на собственные средства.

По словам представителей компании Lockheed-Martin, выступавших на этом мероприятии, AGM-158 XR несет ту же боевую нагрузку, что и её предшественники (т.е. 450 кг), но она длиннее и тяжелее.

AGM-158 XR может использоваться всеми американскими истребителями-бомбардировщиками, за исключением F-16 (для него масса ракеты слишком велика). Такая большая дальность будет означать, что эти ракеты смогут наносить удары с безопасного расстояния, что, очевидно, является преимуществом, когда речь идет о работе на спорных территориях.

«Это также сокращает расстояние, необходимое боевому самолету для дозаправки и перевооружения, что экономит топливо и позволяет наносить дополнительные удары в течение заданного периода», — утверждал Майкл Ротштейн, руководитель отдела антенного вооружения и датчиков компании Lockheed-Martin.

Ракеты, скорее всего, будут нести транспортные самолеты, такие как C-130J Hercules или C-17 Globemaster, при условии, что ракеты будут закреплены на поддонах, как это предусмотрено в концепции «Rapid Dragon» ВВС США. Увеличенная дальность действия AGM-158 XR позволит им наносить глубокие удары по противнику, не подвергая уязвимые самолеты опасности со стороны ПВО противника.