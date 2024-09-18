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kosmos_news
Экс-разработчик Rockstar Studio: GTA 6 может выйти в 2026 году
Изначально игру планировалось выпустить осенью 2025 года. Бывший сотрудник Rockstar Studio оценивает потенциал GTA 6 в «миллиарды долларов».

Фанатам GTA, возможно, придется ждать дольше, чем хотелось бы, пока появится новая часть серии, GTA 6. Бывший разработчик Rockstar Studio объяснил, что решение о возможном переносе релиза на 2026 год не будет принято до мая 2025 года. Причина: игра выйдет только «когда разработчики будут ею довольны на 100 процентов».
Официальной датой выхода GTA 6 по-прежнему является 2025 год. Фото: QubixStudio/Shutterstock Эту новость через платформу X распространил Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar Games. Он подчеркнул, что не владеет никакой инсайдерской информацией, но указал на решение Rockstar отложить выпуск GTA 4 с 2007 на 2008 год. По его словам, это решение также было принято всего за четыре месяца до первоначальной даты релиза.

Если этот принцип будет также применен к GTA 6, Rockstar «вероятно, только в мае 2025 года» сможет подтвердить запланированную дату выпуска (осень 2025 года), сказал Вермей. Он подчеркнул, что Rockstar осознает огромный потенциал, который несет в себе GTA 6. Разработчик оценивает этот потенциал в «миллиарды долларов», которые игра может принести студии за последующие после релиза годы. Из этого он делает вывод, что Rockstar не будет торопиться с выпуском.

«GTA 6 будет продаваться более 10 лет после релиза, и студии не о чем беспокоиться. Они не выпустят игру, пока не будут на 100 процентов удовлетворены ее качеством. Неважно, что говорится в трейлере», — сказал он, согласно онлайн-журналу видеоигр Ign.

Первый официальный трейлер был выпущен в декабре 2023 года и установил несколько рекордов по просмотрам, в том числе мировой. Датой официального релиза по-прежнему значится осень 2025 года. В мае Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, материнской компании Rockstar, сказал Ign:

«Мы уверены, что выпустим GTA 6 осенью 2025 года».

#игры #gta 6 #rockstar studio
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