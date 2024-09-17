Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
PhoneArena: Новый чип MediaTek должен превзойти чип Apple A18 Pro для iPhone
По данным PhoneArena, в тесте Geekbench говорится, что чип Dimensity 9400 от MediaTek работает лучше, чем чип Apple A18 Pro. MediaTek хочет развить прошлогодний успех.

В октябре планируется представить несколько чипов для смартфонов, в том числе Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm и Dimensity 9400 от MediaTek. Сообщается, что эти процессоры чрезвычайно мощные.
Фото: Mediatek 
Смартфоны, оснащенные этими чипами, в будущем смогут гораздо лучше справляться с искусственным интеллектом и игровыми приложениями. Сообщается, что чип от Qualcomm имеет 2 высокопроизводительных ядра процессора Cortex-X925 с частотой до 4,26 ГГц и 6 ядер процессора Cortex-A725 с частотой 2,8 ГГц. Не существует так называемых ядер эффективности, которые бы особенно экономили энергию.

Прошлогодняя модель MediaTek Dimensity 9300 также обошлась без ядер эффективности. Этот чип имел огромный экономический успех для компании и уже принес более 1 миллиарда долларов.

По данным PhoneArena, MediaTek планирует представить в октябре еще один очень мощный чип — Dimensity 9400. Сообщается, что Dimensity 9400 оснащен высокопроизводительным процессорным ядром Cortex-X5 с тактовой частотой до 3,63 ГГц, 3 высокопроизводительными процессорными ядрами Cortex-X4 с тактовой частотой до 2,80 ГГц и 4 процессорными ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой до 2,1 ГГц в комплекте.

Как и его предшественник, Dimensity 9400 также обойдется без ядер эффективности, хотя можно утверждать, что 4 ядра процессора Cortex-A725, вероятно, будут использоваться в первую очередь для повседневных задач.

Ожидается, что Dimensity 9400 будет использоваться в смартфонах Oppo Find X8 и Vivo X200 Pro. Также есть предположения о возможном использовании в устройствах Samsung. По данным PhoneArena, Oppo Find X8 набрал 8833 балла в неофициальном тесте Geekbench в многоядерном режиме благодаря новому чипу.

Этот результат превышает результат (8492 балла), достигнутый новым чипом A18 Pro в iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max. Однако при оценке одноядерной производительности чип Apple показал себя примерно на 17% лучше, набрав 3409 баллов.

Конечно, нельзя сказать, как смартфоны с чипом поведут себя в реальных условиях. Кроме того, в наши дни решающее значение имеет не только чистая вычислительная мощность чипа смартфона — важную роль играет и минимально возможное энергопотребление.

Dimensity 9400 еще официально не представлен. Могут быть дополнительные настройки, которые призваны улучшить одноядерную производительность (производительность на ядро – число операций, выполняемых одним ядром процессора за единицу времени). По сообщениям Gizmochina и Notebookcheck, новый чип будет официально представлен 9 октября.

#смартфоны #apple #технологии #iphone #mediatek #чипы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
3
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
2
В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
13
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
1
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
7
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
4
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
6
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
20
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
94
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
9
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
53
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
35
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
50
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
3
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
3

Сейчас обсуждают

Колючка
23:15
И там не будет, вот увидишь.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Колючка
23:15
Бесплатное - прикроют.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Колючка
23:12
И сделать что? Выпустить RX 8900XTXTX с целыми 5% ДИКОГО ПРИРОСТА ?
Доля продаж процессоров AMD в Европе достигла 90% — процессорам Intel осталось только 10%
Роман Иванов
23:11
О, боты подоспели
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Колючка
23:09
5090 - нет, 5090 CN - да. Ну, до перепрошивки.
NVIDIA готовится снять с продажи флагманские карты RTX 4090 в преддверии выхода RTX 5090
222
23:09
а релокантам какое дело до этого? жри мацу и помалкивай пока в армию израиля не призвали
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Михаил Черепанов
23:00
И люди там с песьими головами (c).
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
kilobait3
22:59
Статья чушь.
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
Nvidia&Intel Hater
22:50
эта связка на века
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
nonses84
22:44
Ещё 5г толком не освоили , им уже 6г осваивать надо. Опять бабло распилят и пару вышек в Москве поставят.
Минцифры анонсирует начало исследований стандарта 6G в России в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем