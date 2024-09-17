По данным PhoneArena, в тесте Geekbench говорится, что чип Dimensity 9400 от MediaTek работает лучше, чем чип Apple A18 Pro. MediaTek хочет развить прошлогодний успех.

В октябре планируется представить несколько чипов для смартфонов, в том числе Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm и Dimensity 9400 от MediaTek. Сообщается, что эти процессоры чрезвычайно мощные.

Фото: Mediatek

Смартфоны, оснащенные этими чипами, в будущем смогут гораздо лучше справляться с искусственным интеллектом и игровыми приложениями. Сообщается, что чип от Qualcomm имеет 2 высокопроизводительных ядра процессора Cortex-X925 с частотой до 4,26 ГГц и 6 ядер процессора Cortex-A725 с частотой 2,8 ГГц. Не существует так называемых ядер эффективности, которые бы особенно экономили энергию.

Прошлогодняя модель MediaTek Dimensity 9300 также обошлась без ядер эффективности. Этот чип имел огромный экономический успех для компании и уже принес более 1 миллиарда долларов.

По данным PhoneArena, MediaTek планирует представить в октябре еще один очень мощный чип — Dimensity 9400. Сообщается, что Dimensity 9400 оснащен высокопроизводительным процессорным ядром Cortex-X5 с тактовой частотой до 3,63 ГГц, 3 высокопроизводительными процессорными ядрами Cortex-X4 с тактовой частотой до 2,80 ГГц и 4 процессорными ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой до 2,1 ГГц в комплекте.

Как и его предшественник, Dimensity 9400 также обойдется без ядер эффективности, хотя можно утверждать, что 4 ядра процессора Cortex-A725, вероятно, будут использоваться в первую очередь для повседневных задач.

Ожидается, что Dimensity 9400 будет использоваться в смартфонах Oppo Find X8 и Vivo X200 Pro. Также есть предположения о возможном использовании в устройствах Samsung. По данным PhoneArena, Oppo Find X8 набрал 8833 балла в неофициальном тесте Geekbench в многоядерном режиме благодаря новому чипу.

Этот результат превышает результат (8492 балла), достигнутый новым чипом A18 Pro в iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max. Однако при оценке одноядерной производительности чип Apple показал себя примерно на 17% лучше, набрав 3409 баллов.

Конечно, нельзя сказать, как смартфоны с чипом поведут себя в реальных условиях. Кроме того, в наши дни решающее значение имеет не только чистая вычислительная мощность чипа смартфона — важную роль играет и минимально возможное энергопотребление.

Dimensity 9400 еще официально не представлен. Могут быть дополнительные настройки, которые призваны улучшить одноядерную производительность (производительность на ядро – число операций, выполняемых одним ядром процессора за единицу времени). По сообщениям Gizmochina и Notebookcheck, новый чип будет официально представлен 9 октября.