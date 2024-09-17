Семья Дональда Трампа официально презентовала свой криптовалютный проект — World Liberty Financial и объявила о предстоящем токенсейле WLFI.

С помощью проекта World Liberty Financial семья Трампа (по сути, в этом участвуют сыновья бывшего президента США) хочет вывести на рынок собственный криптотокен с аббревиатурой WLFI.





«Криптовалюта — это одна из вещей, которые мы должны сделать. Нравится нам это или нет, я должен это сделать», — сказал Трамп во время презентации на платформе X.

Информация о World Liberty Financial в настоящее время скудна. Существует только один официальный аккаунт X для World Liberty Financial, на который указывает Трамп, а он, в свою очередь, ведёт к группе Telegram, в которой неоднократно распространяются (довольно расплывчатые) сообщения о проекте. Например, там сообщается, что организаторы хотят способствовать массовому принятию стейблкоинов и DeFi.

Также было объявлено, что токен WLFI может предлагаться только аккредитованным инвесторам в рамках освобождения от «Правила D» Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поскольку в США существует «нормативная неопределенность».

Далее говорится, что организаторы проекта будут работать с протоколом DeFi Aave. Aave — это протокол DeFi на основе Ethereum, который позволяет пользователям одалживать токены друг другу. Судя по всему, это решение предназначено для распространения долларовых стейблкоинов.



«Мы хотим, чтобы стейблкоины, привязанные к доллару, оставались глобальным платежным средством в течение следующих 100 лет. Доллар был основой мировых финансов на протяжении десятилетий, но теперь он находится под атакой со стороны иностранных государств», — заявили организаторы проекта в группе Telegram.

Распространяя стейблкоины, привязанные к доллару, проект «обеспечивает продолжение доминирования этой валюты и гарантирует финансовое лидерство и влияние Америки на мировой арене».

Насколько массовым и инклюзивным может быть проект World Liberty Financial, можно подвергнуть сомнению. Только зарегистрированные инвесторы должны иметь возможность покупать токен. По данным Coindesk, 63% токенов будут проданы широкой публике, 17% будут зарезервированы для вознаграждений пользователей, а 20% пойдут команде.

Команда Трампа привлекла двух ветеранов криптовалютной индустрии Чейза Херро и Зака Фолкмана, а также Стива Виткоффа, инвестора в недвижимость и друга Дональда Трампа, для управления проектом.

Кандидат в президенты Трамп в настоящее время уделяет особое внимание криптоиндустрии во время своей предвыборной кампании и рассматривается как человек, который мог бы создать более благоприятные условия для отрасли в США.

Официального токена WLFI еще нет на рынке, и у него нет официального сайта. Однако поддельные токены и сайты уже распространяются. Например, токен WL обменивается на криптовалюту SOL.