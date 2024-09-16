Если приостановить просмотр видео YouTube на Smart TV, и у пользователя нет премиум-подписки, то демонстрируется реклама.

YouTube теперь показывает еще больше рекламы для пользователей без премиум-подписки. Любой, кто использует приложение видеоплатформы на своем Smart TV, будет видеть рекламу при паузе.







Как сообщает 9to5Google, объявленная в мае мера будет распространена на большее количество пользователей. Изображения на X и Reddit показывают, что видео уменьшено, чтобы освободить место для рекламы сбоку справа.Рекламное объявление имеет заголовок «Спонсируемое» с логотипом рекламодателя и рекламным изображением. Ниже также есть кнопка «Пропустить», с помощью которой можно закрыть рекламу. Как только пользователь продолжит воспроизведение видео, реклама исчезнет, и видео снова можно будет просмотреть в полноэкранном режиме.

Пользователи критикуют YouTube за то, что он становится все более агрессивным в контексте размещения рекламы. Платформа уже несколько месяцев принимает меры против блокировщиков рекламы. Цель должна состоять в том, чтобы побудить больше пользователей оформить подписку YouTube Premium (примерно $13 в месяц). Тот, кто заплатит, не увидит никакой рекламы.

В прошлом году YouTube также объявил, что увеличит продолжительность рекламных роликов перед видео до 30 секунд. У пользователей не должно быть возможности их пропустить.

Всё это происходит на фоне растущей конкуренции со стороны Tiktok. Ещё в конце прошлого года сервис подтвердил, что можно загружать ролики продолжительностью до 15 минут. Это решение возможно в отдельных регионах, и доступ к нему может получить только ограниченное число пользователей. Раньше лимит видео в Tiktok составлял десять минут. Tiktok изначально получил всемирную известность как популярная платформа для коротких видео.

Ожидается, что это изменение приведет к еще большей прямой конкуренции Tiktok с YouTube и привлечет производителей видео, которые раньше предпочитали размещать свой контент на YouTube.

Границы между двумя конкурирующими платформами становятся все более размытыми. Последние годы YouTube размещал более короткие видеоролики, называемые Shorts. Tiktok продвигается дальше на территорию YouTube с горизонтальным полноэкранным режимом, который тестируется в отдельных регионах.

Tiktok уже подготовился к возможной критике изменения: недавно он представил функцию, позволяющую перематывать видео вперед, удерживая на смартфоне правую часть.