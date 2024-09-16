Согласно новым снимках, Китай был «вдохновлен» военным кораблем «Джеральд Форд», когда создавал свой авианосец «Фуцзянь».

Образцом военно-морских сил Китая является «Фуцзянь». Китай регулярно хвалит суперавианосец, хотя он еще не в полной боевой готовности.

Авианосец «Фуцзянь»

В сентябре появились новые фотографии судна, на которых видна интересная деталь. Эта деталь имеется у американского суперавианосца USS Gerald Ford («Джеральд Форд»).

На фото можно увидеть своеобразную шестиугольную крышу, закрывающую кабину экипажа (своего рода наблюдательный пункт).



Эта станция управления также расположена на авианосце USS Gerald Ford, самом современном и крупнейшем авианосце ВМС США. Там она называется Bubble (переводится как «пузырь» — такие установки с шестиугольной структурой похожи на «пузыри»), сообщает портал twz.



Такие установки существует на многих авианосцах. А вот вариант с шестиугольной крышей, покрывающей кабину экипажа, на данный момент является эксклюзивом «Джеральда Форда». На старых авианосцах класса «Нимиц» окна станции восьмисторонние, а в базовой конструкции — четырехсторонние.

Французский авианосец «Шарль де Голль» также имеет такую установку (наблюдательный пункт). Хотя у неё есть встроенная крыша, она квадратная.

«Шарль де Голль». Фото: Минобороны

Экипаж в кабине несет ответственность за правильность и безопасность запуска катапульты. Станция встроена в палубу таким образом, что на уровне глаз находится лафет катапульты, шасси самолета и страховочный трос для приземления. Это позволяет визуально проверить, правильно ли расположен самолет при предстоящем старте и нет ли на пути препятствий или мелких предметов, которые могут быть опасны при взлете и посадке.

Экипаж также отвечает за связь с мостиком или катапультными станциями под палубой. Хотя экипаж на палубе оснащен гарнитурой, шум двигателей самолета и ветер могут сильно затруднить их общение по рации.

Похоже, что станция на «Фуцзяне» выполняет ту же функцию, что и на корабле ВМС США: наблюдение за взлетами и посадками и связь с мостиком.

Пока подтверждено только то, что «Фуцзянь» провёл испытания катапульт с транспортными средствами. Объекты на колесах сбрасываются в море с помощью катапульты. Вес грузовиков выбран так, чтобы имитировать истребитель. Это испытание предназначено для обеспечения функционирования катапульты перед запуском с ее помощью реальных боевых самолетов. Подобные испытания являются стандартной практикой для новых авианосцев во всех странах, включая ВМС США.

Пока неизвестно, когда «Фуцзянь» запустит свой первый самолет с помощью катапульты. Авианосец в настоящее время находится в море после четвертого испытательного похода.

Также до сих пор неясно, какие самолеты на самом деле будут размещены на «Фуцзяне». J-15, который Китай использует на двух других своих авианосцах, сначала необходимо адаптировать под электромагнитную катапульту «Фуцзяня».

Первоначально планировалось, что «Фуцзянь» получит новый самолет-невидимку, который станет аналогом F-35C ВМС США. J-31B был показан в июле 2024 года. Ранее предполагалось, что новый стелс-истребитель для «Фуцзяня» будет называться J-35.

Однако шасси J-31B позволяет предположить, что для авианосцев он не подходит. В связи с этим возникает вопрос, будет ли позже представлен потенциальный «J-31C» или все-таки появится J-35. Таким образом, первые настоящие запуски самолетов с «Фуцзяня», скорее всего, будут осуществлены с переоборудованными J-15 и дронами.

Китайские СМИ часто сообщают, что «Фуцзянь» — самый большой военный корабль в мире — с обычной двигательной установкой, т. е. не ядерной. Когда речь идет об авианосцах, их обычно называют суперавианосцами при водоизмещении 70 000 тонн и более.

Официальной информации о водоизмещении полностью боеспособного «Фуцзяня», то есть с самолетами и беспилотниками на борту, пока нет.



«Водоизмещение более 80 000 тонн», — заявили ВМС Китая в 2022 году.

Фактически это водоизмещение сделало бы его крупнейшим действующим военным кораблем с обычной силовой установкой. Для сравнения: авианосец «Джеральд Р. Форд» имеет ядерный двигатель и водоизмещение 100 000 тонн.

«Форд» в настоящее время является единственным действующим авианосцем в мире, использующим электромагнитную катапульту (EMALS). «Фуцзянь» будет вторым таким кораблем.

С помощью EMALS можно точнее регулировать силу, необходимую для взлета, что защищает компоненты самолета и дронов. Кроме того, сообщается, что EMALS требует меньшего обслуживания и может запускать самолеты через более короткие интервалы, чем паровые катапульты.

Сообщается, что в настоящее время Китай работает над своим четвертым авианосцем, известным только как Type 004. Он должен использовать EMALS и иметь ядерный двигатель. Строящийся сейчас десантный корабль-амфибия Type 076 будет использоваться для запуска дронов с системой EMALS.

Франция и Индия также рассматривают систему EMALS для своих следующих авианосцев. Великобритания рассматривает возможность оснащения EMALS двух авианосцев типа Queen Elizabeth. В настоящее время у них есть трамплин и нет катапульты, что серьезно ограничивает возможности использования истребителей и дронов. Вот почему используются истребители-невидимки F-35B, которые также могут выполнять старт с трамплина благодаря возможности вертикального взлета.





