Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новый китайский авианосец «Фуцзянь» копирует элементы суперавианосца США
Согласно новым снимках, Китай был «вдохновлен» военным кораблем «Джеральд Форд», когда создавал свой авианосец «Фуцзянь».

Образцом военно-морских сил Китая является «Фуцзянь». Китай регулярно хвалит суперавианосец, хотя он еще не в полной боевой готовности.
Авианосец «Фуцзянь»
В сентябре появились новые фотографии судна, на которых видна интересная деталь. Эта деталь имеется у американского суперавианосца USS Gerald Ford («Джеральд Форд»).

На фото можно увидеть своеобразную шестиугольную крышу, закрывающую кабину экипажа (своего рода наблюдательный пункт).

Эта станция управления также расположена на авианосце USS Gerald Ford, самом современном и крупнейшем авианосце ВМС США. Там она называется Bubble (переводится как «пузырь» — такие установки с шестиугольной структурой похожи на «пузыри»), сообщает портал twz.

Такие установки существует на многих авианосцах. А вот вариант с шестиугольной крышей, покрывающей кабину экипажа, на данный момент является эксклюзивом «Джеральда Форда». На старых авианосцах класса «Нимиц» окна станции восьмисторонние, а в базовой конструкции — четырехсторонние. 

Французский авианосец «Шарль де Голль» также имеет такую установку (наблюдательный пункт). Хотя у неё есть встроенная крыша, она квадратная.
«Шарль де Голль». Фото: Минобороны
Экипаж в кабине несет ответственность за правильность и безопасность запуска катапульты. Станция встроена в палубу таким образом, что на уровне глаз находится лафет катапульты, шасси самолета и страховочный трос для приземления. Это позволяет визуально проверить, правильно ли расположен самолет при предстоящем старте и нет ли на пути препятствий или мелких предметов, которые могут быть опасны при взлете и посадке.

Экипаж также отвечает за связь с мостиком или катапультными станциями под палубой. Хотя экипаж на палубе оснащен гарнитурой, шум двигателей самолета и ветер могут сильно затруднить их общение по рации.

Похоже, что станция на «Фуцзяне» выполняет ту же функцию, что и на корабле ВМС США: наблюдение за взлетами и посадками и связь с мостиком.

Пока подтверждено только то, что «Фуцзянь» провёл испытания катапульт с транспортными средствами. Объекты на колесах сбрасываются в море с помощью катапульты. Вес грузовиков выбран так, чтобы имитировать истребитель. Это испытание предназначено для обеспечения функционирования катапульты перед запуском с ее помощью реальных боевых самолетов. Подобные испытания являются стандартной практикой для новых авианосцев во всех странах, включая ВМС США.

Пока неизвестно, когда «Фуцзянь» запустит свой первый самолет с помощью катапульты. Авианосец в настоящее время находится в море после четвертого испытательного похода.

Также до сих пор неясно, какие самолеты на самом деле будут размещены на «Фуцзяне». J-15, который Китай использует на двух других своих авианосцах, сначала необходимо адаптировать под электромагнитную катапульту «Фуцзяня».

Первоначально планировалось, что «Фуцзянь» получит новый самолет-невидимку, который станет аналогом F-35C ВМС США. J-31B был показан в июле 2024 года. Ранее предполагалось, что новый стелс-истребитель для «Фуцзяня» будет называться J-35.

Однако шасси J-31B позволяет предположить, что для авианосцев он не подходит. В связи с этим возникает вопрос, будет ли позже представлен потенциальный «J-31C» или все-таки появится J-35. Таким образом, первые настоящие запуски самолетов с «Фуцзяня», скорее всего, будут осуществлены с переоборудованными J-15 и дронами.

Китайские СМИ часто сообщают, что «Фуцзянь» — самый большой военный корабль в мире — с обычной двигательной установкой, т. е. не ядерной. Когда речь идет об авианосцах, их обычно называют суперавианосцами при водоизмещении 70 000 тонн и более. 

Официальной информации о водоизмещении полностью боеспособного «Фуцзяня», то есть с самолетами и беспилотниками на борту, пока нет.


«Водоизмещение более 80 000 тонн», — заявили ВМС Китая в 2022 году. 

Фактически это водоизмещение сделало бы его крупнейшим действующим военным кораблем с обычной силовой установкой. Для сравнения: авианосец «Джеральд Р. Форд» имеет ядерный двигатель и водоизмещение 100 000 тонн.

«Форд» в настоящее время является единственным действующим авианосцем в мире, использующим электромагнитную катапульту (EMALS). «Фуцзянь» будет вторым таким кораблем.

С помощью EMALS можно точнее регулировать силу, необходимую для взлета, что защищает компоненты самолета и дронов. Кроме того, сообщается, что EMALS требует меньшего обслуживания и может запускать самолеты через более короткие интервалы, чем паровые катапульты.

Сообщается, что в настоящее время Китай работает над своим четвертым авианосцем, известным только как Type 004. Он должен использовать EMALS и иметь ядерный двигатель. Строящийся сейчас десантный корабль-амфибия Type 076 будет использоваться для запуска дронов с системой EMALS.

Франция и Индия также рассматривают систему EMALS для своих следующих авианосцев. Великобритания рассматривает возможность оснащения EMALS двух авианосцев типа Queen Elizabeth. В настоящее время у них есть трамплин и нет катапульты, что серьезно ограничивает возможности использования истребителей и дронов. Вот почему используются истребители-невидимки F-35B, которые также могут выполнять старт с трамплина благодаря возможности вертикального взлета.


#сша #китай #технологии #военная техника #самолеты #авианосец
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
28
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
23
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
1
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
4
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
12
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
6
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
+
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
5
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Microsoft закроет антивирусам привилегированный доступ к ядру Windows
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
65
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
121
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
8
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
2
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
7
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
+

Сейчас обсуждают

Александр Пунга
19:38
Не знаю, почему ты решил, что в СССР все писалось на русском, но я насколько помню фильм Королева бензоколонки, действие там в происходит на харьковщине и там большая часть надписей в кадре как раз на...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Евгений Ионица
19:20
У мейзу такой обмылок не взлетел, с тех пор про мейзу почти ничего не слышно.
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
Вадим Маракулин
19:17
Как же, халтура ж кончиться может, надо спешить - главное деньги , их можно прикарманить, а оружие можно на толкучке по удобному случаю на базаре втиснуть. Оружие можно и припрятать где-нибудь в гара...
В Белом доме анонсировали существенный пакет военной помощи для Украины
Егор Головко
19:15
Лучше бы пофиксили крашнутую ошибку.
Выпущен патч для игры Age of Mythology: Retold с изменением баланса
Dimkovski
19:11
В феврале 2025 вкусно будет взять 5060Ti 16GB для отличного QHD геймнинга на ультрах за 45тыс
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Максим Сидоров
19:07
До 5го поколения ждать и ждать еще. Пока выйдет, пока ажиотаж спадет с ценами. Проблемки тоже наверняка будут. А майненых карт боятся не надо. Проверять просто надо её. Майнеры уже научены. Даунвольтя...
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
swr5
18:59
Обман чистой воды. Проиводительнее карты сделать мы не можем, будем вам всякую хрень впаривать.
Дженсен Хуанг: «Мы больше не сможем заниматься компьютерной графикой без искусственного интеллекта»
Виталий Крюков
18:55
Ну а это....ну а это....ну а это... Режет глаз... У нас "нукали" только троечники... И то не все...
Отказ России от поставок урана в Париж обрушит ВВП Франции на 12% и вызовет экономический кризис
Vorvort
18:47
Интервью посмотри с бизнесменами. Почти всё в шоке от стоимости кредитных денег. Про жильё элементарно: одна квартира в одни руки, в приоритете молодежь и нуждающиеся семьи. Мигранты очень больная ...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Manager
18:43
Еще "инвистиции", "Одну и туже", "аспектав", "К ним нельзя подготовится"
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем