Всего необходимо собрать около 880 тонн радиоактивного материала. Вывод из эксплуатации АЭС займет десятилетия.

Робота отправляют внутрь разрушенного японского ядерного реактора Фукусима. Это смелое и очень сложное предприятие. Там предполагается собирать расплавленное ядерное топливо и транспортировать его во внешний мир.

Робот собирает расплавленное топливо с АЭС Фукусима. Фото: REUTERS

Состоящий из нескольких частей телескопический робот будет добираться до расплавленных топливных элементов под дистанционным управлением. Там ему предстоит отрезать и собрать менее 3 граммов высокорадиоактивного материала.

Фото: TEPCO

Это небольшое количество элементов затем хранится в защищенном контейнере и отправляется в несколько лабораторий, где материал должен быть исследован. Цель — узнать больше о радиоактивных элементах, чтобы окончательно извлечь расплавленные топливные стержни.

Фото: TEPCO

11 марта 2011 года на АЭС произошло несколько расплавлений активной зоны в результате сильного землетрясения и огромного цунами после выхода из строя систем охлаждения. Особую сложность в работах по очистке представляет то, что радиоактивный материал распыляется во всех направлениях.

Было загрязнено большое количество стали, бетона, кабелей и решеток. Управляющая компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings) предполагает, что таким образом с радиоактивными топливными элементами было загрязнено около 880 тонн материала.

Ожидается, что нынешний сбор материала займет примерно 2 недели. Однако до сих пор нет решения о том, как следует транспортировать весь объем материала. Окончательный вывод из эксплуатации АЭС, вероятно, займет десятилетия.

Фото: TEPCO

Тем временем разрушенные реакторы необходимо продолжать охлаждать водой. Год назад, несмотря на протесты, Япония начала сброс фильтрованной и разбавленной воды в море.

Для этой цели был построен туннель, ведущий на один километр в Тихий океан. Япония оправдывает эту спорную меру, говоря, что скоро не останется места для резервуаров, в которых хранится радиационная охлаждающая вода.

Это помешало бы работам по выводу из эксплуатации ядерных реакторов. Утечки могут также произойти в случае нового землетрясения. Ожидается, что сброс огромного количества воды займет около 30 лет.