Робота отправляют внутрь разрушенного японского ядерного реактора Фукусима. Это смелое и очень сложное предприятие. Там предполагается собирать расплавленное ядерное топливо и транспортировать его во внешний мир.
Состоящий из нескольких частей телескопический робот будет добираться до расплавленных топливных элементов под дистанционным управлением. Там ему предстоит отрезать и собрать менее 3 граммов высокорадиоактивного материала.
Это небольшое количество элементов затем хранится в защищенном контейнере и отправляется в несколько лабораторий, где материал должен быть исследован. Цель — узнать больше о радиоактивных элементах, чтобы окончательно извлечь расплавленные топливные стержни.
11 марта 2011 года на АЭС произошло несколько расплавлений активной зоны в результате сильного землетрясения и огромного цунами после выхода из строя систем охлаждения. Особую сложность в работах по очистке представляет то, что радиоактивный материал распыляется во всех направлениях.
Было загрязнено большое количество стали, бетона, кабелей и решеток. Управляющая компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings) предполагает, что таким образом с радиоактивными топливными элементами было загрязнено около 880 тонн материала.
Ожидается, что нынешний сбор материала займет примерно 2 недели. Однако до сих пор нет решения о том, как следует транспортировать весь объем материала. Окончательный вывод из эксплуатации АЭС, вероятно, займет десятилетия.
Тем временем разрушенные реакторы необходимо продолжать охлаждать водой. Год назад, несмотря на протесты, Япония начала сброс фильтрованной и разбавленной воды в море.
Для этой цели был построен туннель, ведущий на один километр в Тихий океан. Япония оправдывает эту спорную меру, говоря, что скоро не останется места для резервуаров, в которых хранится радиационная охлаждающая вода.
Это помешало бы работам по выводу из эксплуатации ядерных реакторов. Утечки могут также произойти в случае нового землетрясения. Ожидается, что сброс огромного количества воды займет около 30 лет.