Чат-бот ChatGPT теперь может «думать», прежде чем давать правильные ответы

OpenAI на этой неделе представила новый искусственный интеллект. Большая языковая модель (LLM) OpenAI o1 характеризуется тем, что она может «думать», «обдумывать» и размышлять над своими выводами.



ИИ пробует разные подходы, распознает и исправляет собственные ошибки, объясняют создатели ChatGPT в своем блоге. Это означает, что OpenAI o1 требуется больше времени, прежде чем выдать ответ.

Это «рассуждение» особенно полезно для математических задач и при программировании ПО. Модель o1 смогла решить 83 процента задач Международной математической олимпиады. Текущий ChatGPT 4o смог решить всего 13 процентов задач.

OpenAI o1 находится на ранней стадии публичного тестирования. Никакие изображения или другие файлы не могут быть загружены, и ИИ пока не в состоянии искать информацию в интернете.

Однако OpenAI пока не удалось полностью устранить так называемые галлюцинации (ложные выводы) нового искусственного интеллекта — или, проще говоря, ложь. Из 100 000 запросов OpenAI o1 заведомо дал неверный ответ в 0,38 процента случаев.

В основном это происходило, когда OpenAI o1 просили сослаться на источники — например, книги, статьи или сайты. Поскольку без доступа в интернет это порой было невозможно, ИИ просто выдумывал источники, которые выглядели правдоподобно. Таким образом OpenAI o1 ясно дал понять, что не знает ответа. В результате ИИ «сознательно» попытался обмануть пользователя и дал ему ответ, показавшийся правдоподобным.