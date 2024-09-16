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kosmos_news
Чат-бот ChatGPT теперь может «думать», прежде чем давать правильные ответы
Чат-бот ChatGPT теперь может «думать», прежде чем давать правильные ответы

OpenAI на этой неделе представила новый искусственный интеллект. Большая языковая модель (LLM) OpenAI o1 характеризуется тем, что она может «думать», «обдумывать» и размышлять над своими выводами.

ИИ пробует разные подходы, распознает и исправляет собственные ошибки, объясняют создатели ChatGPT в своем блоге. Это означает, что OpenAI o1 требуется больше времени, прежде чем выдать ответ.

Это «рассуждение» особенно полезно для математических задач и при программировании ПО. Модель o1 смогла решить 83 процента задач Международной математической олимпиады. Текущий ChatGPT 4o смог решить всего 13 процентов задач.

OpenAI o1 находится на ранней стадии публичного тестирования. Никакие изображения или другие файлы не могут быть загружены, и ИИ пока не в состоянии искать информацию в интернете.

Однако OpenAI пока не удалось полностью устранить так называемые галлюцинации (ложные выводы) нового искусственного интеллекта — или, проще говоря, ложь. Из 100 000 запросов OpenAI o1 заведомо дал неверный ответ в 0,38 процента случаев.

В основном это происходило, когда OpenAI o1 просили сослаться на источники — например, книги, статьи или сайты. Поскольку без доступа в интернет это порой было невозможно, ИИ просто выдумывал источники, которые выглядели правдоподобно. Таким образом OpenAI o1 ясно дал понять, что не знает ответа. В результате ИИ «сознательно» попытался обмануть пользователя и дал ему ответ, показавшийся правдоподобным.

#технологии #искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот
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Китя
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Прям по коврику мышку водишь и она реагирует.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Nvidia&Intel Hater
00:16
а что же у меня все работает а.все нормально поворачивается.смотри что у тебя в настройках стоит.у меня нормально мышь разворачивает и нет никаких проблем .жать не надо ничего
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Бауржан Искаков
00:15
Чё врать то. Давно уже потеряна связь с этими вояджерами. Наса вообще лживая организация.
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
Китя
00:14
Так не работает, мыха не крутится. Игра писана изначально на PS4 и на ней лучше гамать на джойстике.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Nvidia&Intel Hater
00:13
да с какой радости то,обычно поворачиваюсь как всегда крутя мышой
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Китя
00:13
Как в 3D игре. Ходишь целишься разворачиваешься мышкой. а в этих звёздных войнах чтобы развернутся надо в колёсико мышке нажать тогда он развернется задом на перед вот.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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