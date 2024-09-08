Стартап GravityLab хочет моделировать перегрузки в космосе. Этот проект должен помочь подготовить людей к полетам на чужие планеты.

Человек не может выжить без гравитации. Даже несколько недель в невесомости приводят к проблемам с кровообращением и зрением. Сердце начинает атрофироваться, а кости становятся ломкими.



Но как гравитация на Марсе или Луне повлияет на человеческое тело? И как растения и другие организмы реагируют на более низкие перегрузки? В настоящее время наука дает несколько ответов на эти вопросы.

Американская компания GravityLab разрабатывает вращающийся космический корабль, специально предназначенный для имитации различных гравитационных сил на околоземной орбите. По словам генерального директора GravityLab Гранта Бонина, понимание эффектов различных уровней гравитации является ключом к будущим миссиям человека на далекие планеты.

По словам Бонина, первый космический корабль стартапа будет очень компактным — размером с небольшой холодильник. Специальный прибор будет измерять пространство в радиусе 20 метров и совершать максимум 4 оборота в минуту.

Однако на вращающемся космическом корабле должно быть достаточно места для проведения серии экспериментов. Потому что в первую очередь он должен быть доступен космическим компаниям для исследования влияния низкой гравитации в космосе на организм человека. Для этого можно использовать таких животных, как мыши.

Специальные инструменты капсулы помогут исследователям различать эффекты гравитации и другие переменные, такие как радиация. Проект также открывает новые производственные возможности для промышленности.

Первая миссия в настоящее время запланирована на конец 2024 или начало 2025 года.