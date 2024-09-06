Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда вновь посетили Запорожскую АЭС. Целью визита была оценка ущерба зданию и техническому оборудованию электростанции.

Глава Международного агентства по атомной энергии в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. В опубликованном на платформе X видео он заявил, что градирня, получившая серьезные повреждения в результате пожара 11 августа, больше не пригодна для дальнейшей эксплуатации и ее придется снести. Градирни применяются для охлаждения технологического оборудования, установленного на предприятии.

Фото: x.com / @rafaelmgrossi

На этой неделе я в пятый раз посетил Запорожскую АЭС. МАГАТЭ по-прежнему твердо выполняет свою миссию по обеспечению ядерной безопасности и физической безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях продолжающегося конфликта.

– Рафаэль Мариано Гросси (@rafaelmgrossi) 5 сентября 2024 г.

11 августа в СМИ появились фотографии густого черного дыма, выходящего из градирни №1 Запорожской АЭС. Как заявил Гросси, в результате пожара объект серьезно пострадал и больше не пригоден для дальнейшего использования. Он добавил, что в будущем этот объект придется снести.

По имеющимся данным, в системе водоснабжения электростанции возник пожар, который затем распространился на градирню и повредил другое техническое оборудование. Мнения о причинах пожара расходятся, но, предположительно, он возник в результате атаки ВСУ. Несмотря на инцидент, нарушений пределов безопасности в этом районе или нарушений безопасной эксплуатации станции не было.

Группа специалистов также проверила состояние насосов, снабжающих электростанцию охлаждающей водой и хранилище свежего ядерного топлива.

"Во время моего пятого визита на Запорожскую АЭС с начала конфликта я хочу заверить международное сообщество, что и Международное агентство по атомной энергии, и я, как генеральный директор, продолжим предпринимать все возможные действия. в рамках нашего мандата по предотвращению ядерной или радиационной аварии на любом из ядерных объектов", – сказал Гросси.

С начала конфликта на Украине электростанцию отключали восемь раз, что вынуждало ее полагаться на временное электроснабжение от дизель-генераторов.