Инновации в новом стандарте Bluetooth могут, среди прочего, улучшить функцию Apple «Find My».

Специальная группа по интересам Bluetooth (SIG) опубликовала технические данные о Bluetooth 6.0. Улучшение стандарта может гарантировать оптимизацию функции Apple «Find My».

Функция «Find My» от Apple улучшится с Bluetooth 6. Фото: Apple

Цель состоит в том, чтобы использовать «Зондирование канала Bluetooth» для измерения расстояния между устройствами с точностью до сантиметра. Помимо этой функции, областями применения является управление так называемыми цифровыми ключами. Система работает точно и достаточно надежно, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к цифровым ключам.

До сих пор Apple использовала сети других устройств Apple для определения местоположения. Небольшие пакеты данных отправляются через Bluetooth для записи всех устройств Apple в этом районе и их обнаружения. Это означает, что по крайней мере приблизительное местоположение известно, когда GPS и интернет не активны.

Например, точный поиск, который можно использовать, чтобы найти друзей в толпе, в настоящее время работает через сверхширокополосный чип, который используется в новых iPhone и AirTags.

Помимо более точного и безопасного определения местоположения, Bluetooth 6.0 увеличивает объем передаваемых данных. Улучшение ISOAL также призвано сделать передачу более эффективной и быстрой. Это может привести к значительным улучшениям, особенно когда речь идет о потоковой передаче аудио и видео.

Благодаря функции канального уровня (LL) устройства смогут обмениваться информацией о том, какие функции они поддерживают в будущем. Поскольку Bluetooth LE (Low-Energy) все чаще используется для передачи данных между устройствами, эта функция помогает быстро определить, обладают ли оба устройства необходимыми функциями.

Это первое крупное обновление Bluetooth с 2016 года; на данный момент актуальна версия 5.4. Пока неизвестно, насколько быстро производители устройств интегрируют Bluetooth 6.0.