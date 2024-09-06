Запущенный 4 сентября новый европейский спутник Sentinel-2C будет помогать собирать данные о климатических изменениях. Доступные всем данные программы Copernicus предоставляют исчерпывающие климатические данные со всего мира.

Новый европейский спутник Sentinel-2C находится на околоземной орбите с 5 сентября. В рамках программы Комиссии ЕС Copernicus вместе с другими спутниками Sentinel он доставляет на Землю огромные объемы данных. Они особенно важны для борьбы с изменением климата.

Sentinel-2C. Фото: ЕКА

Несколько спутников с различными оптическими и радиолокационными приборами регулярно измеряют поверхность льда.



«Важно не только знать, насколько далеко отступает ледник, но и сколько объёма он теряет», — объясняет Роберт Мейснер, координатор по связям с общественностью Организации по наблюдению за Землей и окружающей средой ЕКА.



Гренландский ледник (2020). Изображение: Европейский Союз, снимки Copernicus Sentinel-2

Спутниковые данные показали, что в 2023 году волны тепла в Гренландии вызвали повышение температуры на 1,5 градуса со времени индустриализации.

Результаты этих и многих других измерений централизованно предоставляются климатической службой Copernicus с 2018 года. Платформа финансируется Комиссией ЕС и объединяет климатические данные с приборов Sentinel, а также другие спутниковые данные с модельными расчетами и многолетними исследовательскими работами.

Результатом является огромная база сопоставимых измерений, которые можно использовать для составления основанной на фактах картины прошлого, настоящего и будущего Земли.

Было установлено, что ледяные шапки Гренландии потеряли около 5476 гигатонн льда в период с 1972 по 2022 год. В результате уровень моря поднялся на 15,2 мм. Если в 1980-х годах ледники теряли около 50 Гт массы ежегодно, то в 2022 году она составила 198 Гт.

Одним из преимуществ программы Copernicus является то, что эти данные доступны каждому бесплатно – это означает, что не нужно полагаться на готовые оценки, а можно проанализировать данные самостоятельно.

Уровень моря измеряется, среди прочего, с помощью одного из новейших спутников Sentinel-6. По сравнению с историческими данными за последние 30 лет, наблюдается значительный подъем уровня моря. В период с 1993 по 2003 год уровень моря поднимался на 2,1 мм ежегодно, а с 2013 по 2023 год — на 4,3 мм. В целом это означает глобальное увеличение на 10,3 см за последние 30 лет.



«Роль играет не только таяние ледяных шапок, но и потепление океанов», — говорит Мейснер.

Кроме того, подъём уровня моря не одинаков во всем мире, поскольку гравитация также играет роль в этом процессе. Однако все эти факторы можно учесть, используя спутниковые данные.

Программа Copernicus собирает и хранит эту информацию в течение длительного периода времени. Это гарантирует, что сопоставимые высококачественные данные станут доступными для климатических моделей в будущем. Ледники и поверхность океана не меняются в одночасье. Вот почему приходится собирать данные в течение длительного времени.

Чтобы классифицировать текущие измерения, всегда важны сравнительные значения из прошлого. Это единственный способ дать серьезные прогнозы на будущее, которые также могут оказать влияние на важные решения.

Хорошим примером является измерение температуры поверхности суши и воды. Складывается драматичная картина, особенно в Средиземноморье. В июле 2024 года была измерена среднесуточная температура 28,9 градуса — это означает, что большая часть этих температур находится выше этого уровня, в некоторых местах они поднимались выше 30 градусов. В некоторых регионах зафиксированы аномалии, где температура была на 5 градусов выше нормы.



«Это оказывает прямое влияние на растения и животных, поскольку инвазивные виды мигрируют из тропической Атлантики. Но это также влияет на погоду. Поскольку в атмосфере больше тепла и влаги, следует ожидать большего количества осадков, которые будут распределяться не так, как прогнозировалось», — объясняет Мейснер.

Помимо обычных климатических отчетов, существуют и более конкретные приложения. Румыния использует климатические данные Copernicus для отслеживания пластиковых отходов в прибрежном регионе. В рамках проекта в Португалии планируется использовать бетонные поверхности для выявления островов тепла в городах. Другой проект оценивает, насколько наводнения и повышение уровня моря угрожают объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многолетние наблюдения показывают влияние изменения климата на урожай вина. Таяние ледников в Альпах также изучается с помощью измерений Copernicus.



