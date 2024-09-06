Договор представляет собой рамочное соглашение, содержащее ряд руководящих принципов, но он не очень конкретен.

5 сентября в Вильнюсе Литва, Евросоюз, США, Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания и Израиль подписали первый глобальный договор по искусственному интеллекту. Он называется «Рамочная конвенция по искусственному интеллекту» и призван гарантировать, что «использование систем искусственного интеллекта полностью совместимо с правами человека, демократией и верховенством закона».

Фото: Совет Европы

Договор представляет собой рамочное соглашение, содержащее ряд руководящих принципов, но суть в том, что он не очень конкретен. Государства, подписавшие соглашение, обязуются всегда учитывать человеческое достоинство и индивидуальную автономию, равенство, конфиденциальность и защиту данных, прозрачность и контроль, подотчетность и ответственность, надежность и безопасные инновации при разработке ИИ.

Также было принято решено, что системы искусственного интеллекта должны иметь соответствующую маркировку. Государства обязуются «предоставлять признаки того, что человек взаимодействует с системой искусственного интеллекта, а не с другим человеком». Поэтому чат-бот должен быть помечен как таковой. Власти, со своей стороны, имеют возможность вводить запреты или моратории на отдельные применения систем ИИ.

Не все страны мира, вероятно, присоединятся к этому «глобальному» рамочному соглашению по искусственному интеллекту. Договор требует, чтобы «оценка рисков и последствий проводилась с учетом фактического и потенциального воздействия на права человека, демократию и верховенство закона». Поэтому, скорее всего, Китай, Россия, страны Персидского залива и т. д., вероятно, не поддержат закон в долгосрочной перспективе.

Также в законе не упоминаются технологические компании, которые в основном предлагают системы искусственного интеллекта.



«После многих лет переговоров соглашение об ИИ стало смягченной версией того, на что многие надеялись. Это соглашение относится в основном к государственному сектору и не включает технологических гигантов, которые действительно стимулируют инновации в области искусственного интеллекта», — сказала юрист Жаннет Горзала, специализирующаяся на вопросах искусственного интеллекта.

В конце концов, все зависит не от подписания соглашения, а от его реализации. В ЕС и так сравнительно строгий Закон об ИИ, в других странах регулирование более либеральное (т.е. без строгих запретов).