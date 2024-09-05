4 сентября была введена в эксплуатацию первая система SLM IRIS-T.

До 2022 года министерство обороны Германии не проявляло особого интереса к системе IRIS-T SLM, разработанной Diehl Defense. В отличие от Египта, который заказал семь экземпляров в 2018 году (затем еще 16 в 2021 году) и Швеции, которая использует ракетный комплекс уже более пяти лет (под названием RBS 98).







Однако последние события в конечном итоге убедили Берлин приобрести ракетные комплексы, тем более что возможности противовоздушной обороны Бундесвера значительно сократились после холодной войны в прошлом веке. Кроме того, учитывая, что Германия, вероятно, станет центральным хабом для логистики НАТО в случае конфликта, возникла необходимость срочно восполнить этот пробел.

Поэтому был создан европейский проект многоуровневой противоракетной обороны (ESSI – European Sky Shield Initiative), запущенный Берлином в рамках НАТО с целью объединения закупок систем ПВО между странами-участницами альянса. Были выбраны три системы, а именно израильский Arrow 3, американский Patriot и IRIS-T SLM, шесть экземпляров которых заказало министерство обороны Германии в июне 2023 года.

Первый из этих ЗРК поступил в начале сентября на вооружение в составе 61-й группы ПВО, базирующейся в Тодендорфе.







«Здесь, в Тодендорфе, сегодня формируется новая глава в европейской противовоздушной обороне», — прокомментировал ситуацию Олаф Шольц, канцлер Германии, во время церемонии, официально посвященной вводу в эксплуатацию ЗРК IRIS-T в составе Бундесвера.



«Мы восполняем важный пробел в противовоздушной обороне», — сказал Борис Писториус, министр обороны страны.

Но это только первый шаг: ожидается поставка системы Arrow 3 и восьми новых Patriot PAC-3, частично взамен поставленных в Киев.

Напомним, IRIS-T-SLM способна перехватывать ракеты на расстоянии до 40 км и на высоте 20 км. Огневая часть состоит из командного пункта, радара (с дальностью действия 250 км) и нескольких пусковых установок. Каждый экземпляр стоит 140 миллионов евро.