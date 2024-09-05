Galaxy Quantum5 имеет встроенный процессор, работающий на основе квантовой технологии.

Когда речь идет о разработке квантовых компьютеров, обычно подразумевают временной горизонт в несколько лет или десятилетий. Это означает, что такие компьютеры реально будут использоваться только в отдаленном будущем.

Фото: Samsung / SK Telecom

Однако Samsung уже оснащает смартфон процессором, основанным на квантовой технологии. В Galaxy Quantum5 встроен так называемый квантовый генератор случайных чисел (QRNG) от швейцарской компании ID Quantique.

Однако чип QRNG предоставляет пользователям смартфонов не огромный прирост производительности, а скорее особый уровень безопасности. Квантовый процессор — это криптографический чип, основанный на квантовой технологии.

Процессор способен генерировать случайные и совершенно непредсказуемые числа, которые используются для шифрования и дешифрования. Это сделано для того, чтобы сделать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или сканы лица, пароли и другую конфиденциальную информацию, неуязвимыми для взлома.

Samsung Galaxy Quantum5. Фото: Samsung / SK Telecom

Согласно сообщению ID Quantique, небольшой чип QRNG размером 2,5 на 2,5 миллиметра призван обеспечить ранее недостижимую безопасность при аутентификации, мобильных платежах и других соответствующих процессах.

Кроме того, квантовый смартфон основан на телефоне среднего класса Galaxy A55 и оснащен процессором Exynos 1480. Samsung не будет запускать Galaxy Quantum5 в Европе. Он будет доступен только в Южной Корее при сотрудничестве с оператором мобильной связи SK Telecom по цене, эквивалентной примерно $450.