Когда речь идет о разработке квантовых компьютеров, обычно подразумевают временной горизонт в несколько лет или десятилетий. Это означает, что такие компьютеры реально будут использоваться только в отдаленном будущем.
Однако Samsung уже оснащает смартфон процессором, основанным на квантовой технологии. В Galaxy Quantum5 встроен так называемый квантовый генератор случайных чисел (QRNG) от швейцарской компании ID Quantique.
Однако чип QRNG предоставляет пользователям смартфонов не огромный прирост производительности, а скорее особый уровень безопасности. Квантовый процессор — это криптографический чип, основанный на квантовой технологии.
Процессор способен генерировать случайные и совершенно непредсказуемые числа, которые используются для шифрования и дешифрования. Это сделано для того, чтобы сделать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или сканы лица, пароли и другую конфиденциальную информацию, неуязвимыми для взлома.
Согласно сообщению ID Quantique, небольшой чип QRNG размером 2,5 на 2,5 миллиметра призван обеспечить ранее недостижимую безопасность при аутентификации, мобильных платежах и других соответствующих процессах.
Кроме того, квантовый смартфон основан на телефоне среднего класса Galaxy A55 и оснащен процессором Exynos 1480. Samsung не будет запускать Galaxy Quantum5 в Европе. Он будет доступен только в Южной Корее при сотрудничестве с оператором мобильной связи SK Telecom по цене, эквивалентной примерно $450.