Модульные системы дозаправки SHARK позволят истребителям и дронам дозаправлять другие самолеты в воздухе.

Дозаправка истребителей в воздухе является частью повседневной работы ВВС США. Эти маневры обычно выполняются огромными самолетами-заправщиками Boeing KC-135 Stratotanker или McDonnell Douglas KC-10 Extender. Чтобы сделать дозаправку в воздухе более гибкой, ВВС США ищут новые варианты решения такой задачи.

Истребители могут стать малыми самолетами-заправщиками. Фото: ВВС США

Модульные системы дозаправки должны позволить переоборудовать в машины-заправщики различные типы самолетов. В ВВС США такие гибкие системы называют «Малый гибридный комплект для дозаправки в воздухе» (SHARK).

Такая внешняя система дозаправки может быть установлена на истребителе F-15 или беспилотнике. В воздухе тогда можно будет дозаправить другой истребитель F-15, что позволит ему дольше оставаться в воздухе и выполнять дальнейшие миссии.

Теоретически такими внешними системами SHARK можно было бы оборудовать самые разные самолеты — от бизнес-джетов и пассажирских самолетов до ряда военных самолетов и автономных дронов. Цель ВВС США — существенно повысить гибкость вооруженных сил.

Преодоление больших расстояний играет решающую роль, особенно в отношении военных операций в Тихоокеанском регионе. Чтобы обеспечить применение истребителей, тяжеловесным самолетам-заправщикам пришлось бы подойти в опасной близости к линиям противника.

Если бы дозаправку в воздухе можно было осуществлять и другими истребителями или беспилотниками, можно было бы снизить риск и в то же время повысить эффективность ВВС. По этой же причине ВВС США отдают предпочтение так называемому стреловому методу при разработке систем внешней дозаправки.

Сегодня истребители в основном дозаправляются в воздухе двумя способами. При методе с использованием шланги-конуса самолёт-заправщик комплектуется одной или несколькими подвесными заправочными установками, расположенными на максимально возможном удалении друг от друга.

При стреловом методе самолет-заправщик выдвигает штангу (стрелу) – трубу, которая перемещается вертикально и горизонтально. Как только два самолета занимают свои позиции, стрела направляется в отверстие бака истребителя.

Большим преимуществом этого метода является то, что поток топлива намного выше, чем при заправке при помощи шланги-конуса. Это ускоряет процесс дозаправки, а это означает, что двум самолетам придется летать рядом меньше времени, тем самым снижая уязвимость.