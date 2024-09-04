Китай отправляет в Арктику несколько ледоколов.

Активность Китая в Арктике постоянно возрастает. Впервые страна отправила в Северный Ледовитый океан одновременно 3 ледокола. При этом Китай подчеркивает свои коммерческие, научные, дипломатические и военные амбиции в регионе. Но, согласно анализу американского аналитического центра CSIS, речь идет также о минеральных ресурсах.

Фото: Администрация по делам Арктики и Антарктики КНР

В последнее время в районе Берингова пролива все чаще обнаруживаются китайские военные корабли. Береговая охрана США на Аляске заявила, что китайские корабли придерживались международных правил.

В то же время Китай все активнее использует Северный морской путь для импорта нефти из России. В отличие от морского пути через Красное море, грузовые суда Северного морского пути не подвергаются никакому риску со стороны хуситов.

Кроме того, северный маршрут из российских портов в Прибалтике вдоль северного побережья России через Берингово море в Китай более быстрый, чем другие морские маршруты. Этот маршрут обычно свободен ото льда с июня по ноябрь.





Нефтяной танкер PRISMA («Призма»), находящийся в настоящее время на Северном морском пути, в августе проследовал из балтийского порта в Китай около 35 дней. То же путешествие занимает 45 дней через Суэцкий канал и целых 55 дней при походе вокруг африканского континента.

В следующем году Китай планирует начать строительство еще одного мощного ледокола. По данным СМИ, новый корабль даст стране круглогодичный доступ в Арктику. Пока неизвестно, означает ли это, что Северный морской путь можно будет использовать и в зимние месяцы.