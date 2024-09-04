Сообщается, что этот астероид был в 20 раз больше, чем астероид, уничтоживший динозавров на Земле.

Ганимед — самый крупный из известных спутников Юпитера и нашей солнечной системы. Его диаметр составляет 5262 км, а у Луны — всего 3474 км.



Как теперь обнаружили исследователи, у Ганимеда богатое событиями прошлое. Он так сильно пострадал от удара астероида, что это событие навсегда изменило его траекторию, сообщает Guardian.





Согласно компьютерным расчетам, удар произошел 4 миллиарда лет назад. Астероид имел диаметр 300 км. Он влетел в Ганимед под углом от 60 до 90 градусов, оставив кратер диаметром до 1000 миль (1600 км).

Утверждается, что сам удар не вызвал смещение оси. Удар поднял много камней и пыли. По мнению исследователей, именно возникшее движение большой массы камней на спутнике привело к смещению оси Ганимеда.

По словам исследователей, опубликовавших свои результаты в журнале Scientific Reports, серьезность воздействия астероида на спутник имела драматические последствия. В результате удара поверхность Ганимеда была полностью уничтожена. Нигде на Ганимеде не было обнаружено никаких структур, которые были бы старше, чем поразительная рифтовая система, возникшая в результате удара. Падение астероида или последующее перераспределение выброшенного материала стерло все кратеры и траншеи, существовавшие ранее на Ганимеде.

Исследователи говорят, что пока нельзя исключать и другие причины смещения оси. Самая большая неопределенность заключается в том, что ученые не знают, какими были условия на Ганимеде 4 миллиарда лет назад. Миссия JUICE на Юпитере может предоставить новую информацию по этому поводу. Ожидается, что космический корабль ЕКА выйдет на орбиту Ганимеда в декабре 2034 года.